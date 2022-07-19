CHP Merkez İlçe Gençlik Kolları Başkanı Üye Standında partilisi tarafından darp edildi - Son Dakika
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CHP Merkez İlçe Gençlik Kolları Başkanı Üye Standında partilisi tarafından darp edildi

19.07.2022 20:11

Kırşehir CHP Merkez İlçe Gençlik Kolları Başkanı Ahmet Aydoğan, Cacabey Meydanı'nda açılan üye standında darp edildiğini öne sürerek suç duyurusunda bulundu.

Kırşehir CHP Merkez İlçe Gençlik Kolları Başkanı Ahmet Aydoğan, Cacabey Meydanı'nda açılan üye standında darp edildiğini öne sürerek suç duyurusunda bulundu.

İddiaya göre, Merkez İlçe Gençlik Kolları Başkanı Ahmet Aydoğan, Cacabey Meydanı'nda açılan üye kayıt standında gençlik kolları için üye çalışması yaparken İl Sekreteri H.Ç. ile sözlü tartışmaya başladı. H.Ç.'nin Aydoğan'a 'Sen CHP'nin yeleğini giyemezsin biz seni görevden aldık' demesi sonrası çıkan tartışmada darp edildiğini beyan etti. Ahi Polis Merkezine giden ve şikayetçi olan Aydoğan, "Benim üzerimde partiye ait yelek vardı. Benden H.Ç., yeleği çıkarmam gerektiğini söyledi. Benim görevden alındığımı söyledi. Ben ise görevde olduğumu ve kendisinin beni görevden alma yetkisinin olmadığını söyledim. Bunun üzerine H.Ç., bir eliyle boynumu tutup sıkarak diğer eliyle de bana vurdu" dedi.

İfadesinde İl Sekreteri H.Ç.'nin etrafında olan kişilerin de sözlü saldırısına uğradığını aktaran Aydoğan, kendisine karşı saldırgan tavırların sürdüğünü söyledi. Darp raporu aldıktan sonra da H.Ç. hakkında Merkez İlçe Gençlik Kolları başkanı Ahmet Aydoğan şikayetçi oldu. Yaşanan konu ile ilgili CHP İl Başkanı Baran Genç ise açıklama yapmadı. Öte yandan Merkez İlçe Gençlik Başkanı Ahmet Aydoğan'ın Belediye Başkanı Selehattin Ekicioğlu tarafından desteklendiği kamu oyunca biliniyor.

(Enderhan Öz/İHA)

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa CHP Merkez İlçe Gençlik Kolları Başkanı Üye Standında partilisi tarafından darp edildi - Son Dakika

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