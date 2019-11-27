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CHP Merkez ilçenin ilk adayı belli oldu

6 saat önce

Bilecik'te 29 Aralık 2019 günü yapılacak olan CHP Merkez İlçe Başkanlığı seçimleri öncesi başkanlığa ilk aday Melih Karaçam oldu.

CHP Merkez ilçenin ilk adayı belli oldu, System.String[]

Bilecik'te 29 Aralık 2019 günü yapılacak olan CHP Merkez İlçe Başkanlığı seçimleri öncesi başkanlığa ilk aday Melih Karaçam oldu.


Bilecik'te 29 Aralık 2019 günü yapılacak olan Merkez İlçe Başkanlığı seçimlerinde mevcut başkanın aday olmayacağını açıklaması üzerine ilk aday Melih Karaçam oldu. Karaçam yaptığı açıklamada, "Siyasi yaşamıma Bilecik İl Gençlik Kollarından başladığım, CHP ailesinin bir parçası olmaktan onur duydum. Son 2 dönemde de Merkez İlçe Yönetim Kurulu Üyesi görevinde bulunduğum partimin 29 Aralık'ta yapılacak 37. Olağan Merkez İlçe Başkanlığı seçimlerinde adayım. Ailem dediğim partililerimin destekleriyle ve ekip arkadaşlarımız ile birlikte bu önemli görev için yola çıktık. Yola çıkmamızın temel etkeni yerelde iktidar olan partimizin genelde de iktidar olmasıdır. Bu yolda tüm gücümüzle çalışmalarımıza devam edeceğiz. Yapılacak kongrede aday olacak tüm arkadaşlarımıza başarılar diliyorum. Kongrede kaybeden olmayacak kazanan Cumhuriyet Halk Partisi olacaktır" dedi. - BİLECİK

Cumhuriyet Halk Partisi, Karaçam, Bilecik, Aralık, Politika

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 02:24 Kaynak: İHA
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