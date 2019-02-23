Son Dakika Haberleri: CHP Merkezi Spor Kurulu Yönetim Kurulu Üyesi Hamdi Fidan; "Spor ve Sportif Faaliyetleri Her Alana...

CHP Merkezi Spor Kurulu Yönetim Kurulu Üyesi Hamdi Fidan; "Spor ve Sportif Faaliyetleri Her Alana...

1 saat önce

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Spor Kurulu Yürütme Kurulu Üyesi Hamdi Fidan, Kırşehir CHP seçim bürosu ziyaretinde sporu ve sportif her türlü faaliyeti toplumun her alanına yaymak istediklerini söyledi.

CHP Merkezi Spor Kurulu Yönetim Kurulu Üyesi Hamdi Fidan;
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Spor Kurulu Yürütme Kurulu Üyesi Hamdi Fidan, Kırşehir CHP seçim bürosu ziyaretinde sporu ve sportif her türlü faaliyeti toplumun her alanına yaymak istediklerini söyledi.

Yenice Mahallesi'ndeki CHP- İYİ Parti ortak seçim ofisinde gerçekleştirilen değerlendirme toplantısında konuşan Fidan, "Ülkemizde sağlıklı gençlerimiz ve spor yapan bireyler olmalıdır. Spor yapanlar sağlığına ve geleceğine her zaman sahip çıkar. Biz sporu ve spor faaliyetlerini her alana yaymak istiyoruz. Tüm illerde spor toplantıları, değerlendirmeleri yapıyoruz. Spor insana başarı getirir" dedi.

Program CHP adayı Ekicioğlu ve il başkanlarının konuşmasının ardından sona erdi. - KIRŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 02:56 Kaynak: İHA

Yenice, Kırşehir, Cumhuriyet Halk Partisi, Güncel
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