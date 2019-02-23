CHP Merkezi Spor Kurulu Yönetim Kurulu Üyesi Hamdi Fidan; "Spor ve Sportif Faaliyetleri Her Alana...
1 saat önce
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Spor Kurulu Yürütme Kurulu Üyesi Hamdi Fidan, Kırşehir CHP seçim bürosu ziyaretinde sporu ve sportif her türlü faaliyeti toplumun her alanına yaymak istediklerini söyledi.
Cumhuriyet Halk Partisi
(CHP
) Spor Kurulu Yürütme Kurulu Üyesi Hamdi Fidan, Kırşehir
CHP seçim bürosu ziyaretinde sporu ve sportif her türlü faaliyeti toplumun her alanına yaymak istediklerini söyledi. Yenice
Mahallesi'ndeki CHP- İYİ Parti
ortak seçim ofisinde gerçekleştirilen değerlendirme toplantısında konuşan Fidan, "Ülkemizde sağlıklı gençlerimiz ve spor yapan bireyler olmalıdır. Spor yapanlar sağlığına ve geleceğine her zaman sahip çıkar. Biz sporu ve spor faaliyetlerini her alana yaymak istiyoruz. Tüm illerde spor toplantıları, değerlendirmeleri yapıyoruz. Spor insana başarı getirir" dedi.
Program CHP adayı Ekicioğlu ve il başkanlarının konuşmasının ardından sona erdi. - KIRŞEHİR
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Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 02:56 Kaynak: İHA
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