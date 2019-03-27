Son Dakika Haberleri: CHP Mersin İl Başkanı Adil Aktay Açıklaması

CHP Mersin İl Başkanı Adil Aktay Açıklaması

33 dakika önce

CHP Mersin İl Başkanı Adil Aktay, "Partimizin Mersin'de hiçbir siyasi partiyle ittifak kurmadığı, tek başına seçime girdiği bilinmesine rağmen başka partilerin amblemleriyle partimize oy istenilen sahte bildiriler dağıtılmakta.

CHP Mersin İl Başkanı Adil Aktay Açıklaması, System.String[]
CHP Mersin İl Başkanı Adil Aktay, "Partimizin Mersin'de hiçbir siyasi partiyle ittifak kurmadığı, tek başına seçime girdiği bilinmesine rağmen başka partilerin amblemleriyle partimize oy istenilen sahte bildiriler dağıtılmakta." dedi.

Aktay, parti binasında düzenlediği basın toplantısında, "Mersin'in pek çok ilçesinde organize ve eş zamanlı olarak adaylarımıza ve partimize yönelik bir algı operasyonuna girişildi. Bu sabah, afiş, pankart ve billboard ilanlarımıza yönelik saldırılar gerçekleşti. Üzerlerine yalan ve iftira dolu kışkırtma amaçlı yazılar yazıldı." diye konuştu.

Adil Aktay, şunları söyledi:

"Partimizin Mersin'de hiçbir siyasi partiyle ittifak kurmadığı, tek başına seçime girdiği bilinmesine rağmen başka partilerin amblemleriyle partimize oy istenilen sahte bildiriler dağıtılmakta. Bu bildirilerde yer alan ifadelerle seçmenlerin, milli iradenin yanıltılması hedeflenmektedir."

Aktay, konuyla ilgili yasal girişimlerde bulunacaklarını sözlerine ekledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 03:07 Kaynak: AA

Cumhuriyet Halk Partisi, Mersin, Politika
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