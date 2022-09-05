Cumhur İttifakı'na Mersin Büyükşehir Belediyesi Yanıtı: "Sorumlusu İçişleri Bakanı'nın Kendisi"

CHP Mersin İl Başkanı Adil Altay, Cumhur İttifakı üyelerinin Mersin Büyükşehir Belediyesi hakkındaki iddialarına "Unutulmasın ki terör bağlantılı kişi ya da kişiler, halen kamu kurumlarında iş buluyor ise bunun sorumlusu Belediyelerimiz ve Başkanlarımız değil, bunun sorumlusu güvenlikten sorumlu İçişleri Bakanlığı'nın kendisidir" dedi.

CHP Mersin İl Başkanı Adil Altay, Cumhur İttifakı üyelerinin Mersin Büyükşehir Belediyesi hakkındaki iddialarına yanıt verdi. CHP Mersin İl Başkanlığı binası önünde bugün, milletvekillerinin de katılımıyla basın açıklaması yapan Altay, şunları söyledi:

"Kamuoyu Cumhur İttifakı'nın bir milletvekilinin ve il başkanlarının açıklamalarıyla meşgul edilmektedir. Cumhuriyet Halk Partili Mersin Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeleri ile ilgili siyasi kurgu dolu ve asıl amacı algı operasyonu olan bu açıklamalarla ilgili gerçek bilgileri kamuoyuyla paylaşma gereği duyulmuştur. AKP siyasetinde 20 yıldır değişmeyen bir kural vardır; bu kural, iktidarın ne zaman yeni pislikleri ortaya dökülse, hemen CHP'yi terörle yan yana gösterme çabasıdır. Bu öyle zavallı, öyle pespaye bir çabadır ki gün gelir patates, soğan üreticilerini, gün gelir kebapçıları, gün gelir yurt bulamayan üniversite öğrencilerini terörist ilan eder ve CHP ile ilişkili teröristler gibi göstermeye çalışırlar. Cumhur İttifakı yöneticileri de bu zavallı, bu pespaye dille siyaset yapmayı maalesef marifet sayar. Sadece İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklamaları bile bu çarpık zihniyetin terör konusunda nasıl iki yüzlü davrandığını göstermeye yeter de artar bile. İçişleri Bakanı'nın açıklamalarını kendilerine kılavuz edinen milletvekili ve il başkanlarının umarım kılavuzlukla ilgili atasözlerimiz hakkında yeterince bilgileri vardır. Umarım bu atasözlerinden ders almaları gerektiğini bir an önce idrak ederler.

"İFTİRALARLA HİÇ KİMSE BİR YERE VARAMAYACAK"

Ama biz bu uydurma senaryolarla, tehditlerle neyi amaçladıklarını aslında gayet iyi biliyoruz. Çok iyi biliyoruz. 31 Mart 2019 seçimi öncesinde ve sonrasında başlayan ve halen hukuksuz bir şekilde devam ettirilen her türlü girişim ve hamleye, belediyelerimize yönelik tüm engellemelere rağmen başta Büyükşehir Belediyemiz ve Başkanımız olmak üzere tüm Belediye Başkanlarımız halkımıza hizmet için gece gündüz çalışıyorlar. Halkımızın takdiri de o yöndedir. Güneş balçıkla sıvanmaz. Bu tür yalanlarla ve iftiralarla hiç kimse bir yere varamayacaktır. Bu iftiralar Belediye Başkanlarımıza, Belediyelerimize bulaşmayacaktır, bulaşamayacaktır. Başkanımız Vahap Seçer başta olmak üzere tüm Belediyelerimizin, Başkanlarımızın ve göreve aldıkları personelin alnı açık, başı diktir.

"TERÖR SUÇU İDDİASIYLA TUTUKLANMIŞ VE YASALARA AYKIRI OLARAK İŞE BAŞLATILAN TEK BİR PERSONEL DAHİ YOKTUR"

Bir milletvekilinin soru önergesine karşılık olarak İçişleri Bakanı'nın 5 ay sonra verdiği cevap son derece muğlak, tarihi, dönemi belirsiz, kimi ve hangi belediyeleri kastettiği bile kesinlikle belli olmayan, hukuksal dayanaktan yoksun, algı oluşturmaya yönelik ifadeler içermektedir. İyice incelensin verdiği cevap; kesinlikle muğlak, tarihsiz, hangi tarihlerde ve dönem de belirsiz, iki dönem önce mi, bir dönem önce mi o da belirsiz, kimi, hangi belediyeleri kastettiği bile belli olmayan, tamamen hukuksal dayanaktan yoksun algı oluşturmaya yöneliktir. Bu ifadeler üzerinden iftira atmak ve algı operasyonu yürütmek, ancak başka söyleyecek sözü kalmamış, tükenmiş ve çaresiz kalmış Cumhur İttifakı iktidarına yakışır. Ancak onlara yakışır bu. Mersin Büyükşehir Belediyemizde, Başkanımız Vahap Seçer döneminde terör suçu iddiasıyla tutuklanmış ve yasalara aykırı olarak işe başlatılan tek bir personel dahi yoktur. Ancak yine de unutulmasın ki terör bağlantılı kişi ya da kişiler, halen kamu kurumlarında iş buluyor ise bunun sorumlusu Belediyelerimiz ve Başkanlarımız değil, bunun sorumlusu güvenlikten sorumlu İçişleri Bakanlığı'nın kendisidir.

"KENTİMİZİN HUZURUNU VE BARIŞINI BOZACAK GİRİŞİMLERDE BULUNANLARI KINIYORUZ"

Adli sicil kaydı dışındaki kişiye ait bilgiler istihbari niteliktedir ve belediyelerde bulunmaz. Cumhur İttifakı artık dedikoduyla, iftirayla, yalanla iş yapmak yerine, elindeki bilgi ve belgeleri derhal ilgili kurumlarla paylaşmalı ve gereği yapılmalıdır. Bizler tüyü bitmemiş yetimin hakkını korumak, haksız her türlü girişimin karşısında olmak ve Mersin'in hakkını korumak için tüm milletvekillerimiz, ilçe başkanlarımız, yöneticilerimiz, kadın ve gençlik kollarımız, parti örgütümüz, partililerimiz ve Mersinli yurttaşlarımızla birlikte belediye başkanlarımızın arkasındayız, destekçisiyiz. İddia sahibi milletvekilinin ve Cumhur İttifakı il başkanlarının, Mersin'in yıllarca beklediği ama bir türlü yapılamayan yatırımlara ve hizmetlere odaklanmak yerine, yalan ve iftiralarla gündemi değiştirmeye çalışmaları ibret vericidir. Mersin'in sorunlarıyla ilgilenmek yerine, kentimizin huzurunu ve barışını bozacak girişimlerde bulunanları kınıyoruz."