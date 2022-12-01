CHP'li vekilden ses getirecek iddia: Mersin'in Mezitli ilçesinde 62 ülkeden seçmen var - Son Dakika
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CHP'li vekilden ses getirecek iddia: Mersin'in Mezitli ilçesinde 62 ülkeden seçmen var

01.12.2022 12:02

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, 2023 Haziran ayında gerçekleşecek Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesi ses getirecek bir iddiayı gündeme getirdi. Başarır, sosyal medya hesabından yayınladığı videoda CHP Mezitli ilçe başkanlığının seçmen listeleriyle ilgili araştırmasını paylaşarak, ilçedeki toplam seçmen sayısının 153 bin 677 olduğunu, bunun 5 bin 574 kişisinin yabancılardan oluştuğunu kaydetti. Başarır, "Mezitli'de 62 ülkeden seçmen var" ifadelerini kullandı.

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, seçim bölgesi olan Mersin'de yaptığı çalışmalarda CHP Mezitli İlçe Başkanlığı'nın seçmen listesine ilişkin yapmış olduğu araştırmaları kamuoyuyla paylaştı.

"10 BİNDEN FAZLA YABANCI TÜRK VATANDAŞI YAPILDI"

Sosyal medya hesabından bir video paylaşan CHP'li Başarır, ilçedeki toplam seçmen sayısının 153 bin 677 olduğunu, bunun 5 bin 574 kişisinin yabancılardan oluştuğunu, 10 binden fazla yabancının da Türk vatandaşı yapıldığını ifade ederek, "Mezitli'de 62 ülkeden seçmen var" dedi.

"SİSTEMATİK OLARAK VATANDAŞLIK VERİLİYOR"

CHP Mezitli İlçe Başkanı Ahmet Serkan Tuncer başkanlığında seçmen listesine ilişkin bir çalışma yapıldığını ifade eden CHP'li Başarır, şöyle konuştu; "Yapılan çalışma Mersin'de ne kadar yabancı seçmen olduğunu ortaya koymuş durumda. Çıkan sonuçlar ürpertici ve dehşet verici. Mersin'de 400 binin üzerinde yabancı yaşadığını ve bunların başını Suriyelilerin, Iraklıların ve Ürdünlülerin çektiğini görüyoruz. Düzenli olarak, sistematik olarak bu ülke vatandaşlarına bizim ülkemizin vatandaşlığı veriliyor.

CHP'li vekilden gündem yaratacak iddia: Mersin'in Mezitli ilçesinde 62 ülkeden seçmen var

"BİRİSİ ÇIKIP BUNUN HESABINI MUTLAKA VERMELİ"

Mersin'in Mezitli ilçesinin tüm seçmen sayısı 153 bin 677 ve yabancı seçmen sayısı 5 bin 574 kişi. Daha dramatik olan ise Mersin'in Mezitli ilçesinde 62 ülkeden seçmen var. Sayılara bakıldığında bu yabancı seçmen sayısının 3 bin 772 kişisi Suriyeli. Bu sayının yine 144 tanesi Iraklı, 150 tanesi Suudi Arabistan vatandaşı. Biri çıkıp bunun hesabını vermelidir. Bizim memleketimize neden bu kötülüğü yapıyorsunuz? 5 bin civarı yabancı seçmen sayısı varken 10 binin üzerinde yabancıya da vatandaşlık verilmiş. Yani seçmen sayısının yüzde 4'ü kadar hemen hemen. İlçe başkanıma bu verileri ortaya koyduğu için teşekkür ediyorum. Türkiye, Mersin, Mezitli, Hatay bunu hak etmiyor."

"BU BİR SEÇMEN İTHALİDİR"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya da tepki gösteren Başarır, "Bu durum açıkça bir seçmen ithalidir. O yüzden gelin buna izin vermeyin diyoruz" uyarısında bulundu.

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Cumhurbaşkanlığı Seçimi, Ali Mahir Başarır, Mezitli, Mersin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP'li vekilden ses getirecek iddia: Mersin'in Mezitli ilçesinde 62 ülkeden seçmen var - Son Dakika


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