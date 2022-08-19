Başarır: "Atatürk Havalimanı'nın Gerek Yıkım Aşamasında Gerek Teslim Aşamasında Yaklaşık 1 Milyar Dolarlık Bir Eksiklik Var" - Son Dakika
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Başarır: "Atatürk Havalimanı'nın Gerek Yıkım Aşamasında Gerek Teslim Aşamasında Yaklaşık 1 Milyar Dolarlık Bir Eksiklik Var"

19.08.2022 12:55

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, 2019’da TAV Havalimanları’nın, Devlet Hava Meydanları İşletmesi’ne devrettiği Atatürk Havalimanı’ndaki malzemelerin eksiksiz ve faal olarak teslim edilmesi gerektiğini belirterek, “Ancak bugün görünüyor ki gerek yıkım aşamasında gerek teslim aşamasında yaklaşık 1 milyar dolarlık bir eksiklik var. Yıkım aşamasında bunların bazıları satılmış ve bazıları da teslim edilmemiş durumda. Bunlar bizim paramız, hepimizin parası” dedi.

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, 2019'da TAV Havalimanları'nın, Devlet Hava Meydanları İşletmesi'ne devrettiği Atatürk Havalimanı'ndaki malzemelerin eksiksiz ve faal olarak teslim edilmesi gerektiğini belirterek, "Ancak bugün görünüyor ki gerek yıkım aşamasında gerek teslim aşamasında yaklaşık 1 milyar dolarlık bir eksiklik var. Yıkım aşamasında bunların bazıları satılmış ve bazıları da teslim edilmemiş durumda. Bunlar bizim paramız, hepimizin parası" dedi.

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, Atatürk Havalimanı'nın Devlet Hava Meydanları İşletmesi'ne devrinde 1 milyar dolarlık eksiklik olduğu iddiasını hazırladığı yazılı soru önergesiyle Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'na sordu. Başarır, şunları söyledi:

"YAKLAŞIK 1 MİLYAR DOLARLIK BİR EKSİKLİK VAR"

"Bilindiği üzere Atatürk Havalimanı'nı TAV Havalimanları işletiyordu. 2019'da Devlet Hava Meydanları İşletmesi'ne devredildi. Devredilirken havalimanındaki tüm malzemelerin, tüm teçhizatların dökümü yapılacaktı. 2019'da devri gerçekleşirken sözleşme hükümleri doğrultusunda bütün aletlerin bakım ve onarımlarını gerçekleştirerek kullanılır halde tam olarak teslim edilmesi gerekiyordu. Ancak bugün görünüyor ki gerek yıkım aşamasında gerek teslim aşamasında yaklaşık 1 milyar dolarlık bir eksiklik var. Yıkım aşamasında bunların bazıları satılmış ve bazıları da teslim edilmemiş durumda. Bunlar bizim paramız, hepimizin parası.

"CENGİZ İNŞAAT VE ORTAKLARININ YENİ HAVAALANINDA İŞ YAPMASI İÇİN KAPATILDI"

Atatürk Havalimanı Cengiz İnşaat ve ortaklarının yeni havaalanında iş yapması için kapatıldı. Sadece yıkımı için yaklaşık 3 milyar TL para harcandı ve orada bulunan 84 milyona ait malzemelerin yağmalandığını görüyoruz. Sayın bakan size soruyorum. Siz TAV'dan Atatürk Havalimanı'nı eksiksiz aldınız mı? Tesisatların dökümü yapıldı mı? Buradaki bazı malzemeler kaçak olarak alınıp satıldı mı ya da yağma edildi mi? Çıkın bunları söyleyin. Çünkü biz edildiğini biliyoruz."

"FAAL VE GAYRİ FAAL TEÇHİZATLAR HAKKINDA BİRTAKIM İDDİALAR VAR"

Başarır, yazılı soru önergesinde, "Bilindiği gibi Atatürk Havalimanı, İstanbul Yeni Havalimanı'na verilen yolcu uçuş garantisi kapsamında kapatılmaktadır. Bu hususta ihale yapılmış ve Atatürk Havalimanı'nın yıkımına başlanmıştır. Hem TAV Havalimanları tarafından Atatürk Havalimanı devredilirken hem de yıkım aşamasında Atatürk Havalimanı'ndaki faal ve gayri faal teçhizatlar hakkında birtakım iddialar vardır" açıklamasını yaparak Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun şu soruları yanıtlanmasını istedi:

"- TAV Havalimanları kira konusu tesisi sözleşme hükümleri doğrultusunda DHMİ'ye teslim ederken faal teçhizatları ve gayri faal teçhizatların hepsini teslim etmiş midir? Şirket bu teçhizatları teslim ederken sözleşme hükümleri çerçevesinde bütün aletlerin bakım ve onarımlarını gerçekleştirerek kullanılır halde mi devretmiştir? Sözleşme hükümlerine göre kullanılır halde devretmediyse bir cezai işlem uygulanmış mıdır?

DHMİ tarafından devir teslim tutanaklarında eksik teçhizatlar belirtilmiş midir? Belirtilmediyse bunların sebepleri nelerdir?

TAV Havalimanları Atatürk Havalimanı'nı DHMİ'ye devrederken DHMİ personelleri tarafından tutulan demirbaş listesi var mıdır? Bu demirbaş listesindeki teçhizatların son durumu nedir?

Atatürk Havalimanı'nın DHMİ tarafından faal ve gayri faal teçhizatların listesi tutulurken bazı teçhizatların el altından satıldığı doğru mudur? Doğruysa bu satışı gerçekleştirenler hakkında işlem yapılmış mıdır?

Atatürk Havalimanı yıkılmadan önce terminallerin içerisindeki teçhizatların akıbeti ne olmuştur? Bu teçhizatlar satılmış mıdır? Satıldıysa kime ve kaç paraya satılmıştır?"

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Kaynak: ANKA

Devlet Hava Meydanları İşletmesi, Cumhuriyet Halk Partisi, Atatürk Havalimanı, Mersin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Başarır: 'Atatürk Havalimanı'nın Gerek Yıkım Aşamasında Gerek Teslim Aşamasında Yaklaşık 1 Milyar Dolarlık Bir Eksiklik Var' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Başarır: "Atatürk Havalimanı'nın Gerek Yıkım Aşamasında Gerek Teslim Aşamasında Yaklaşık 1 Milyar Dolarlık Bir Eksiklik Var" - Son Dakika
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