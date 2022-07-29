Ali Mahir Başarır: "Akkuyu'da 1 Hafta İçinde Ne Oldu, Bakan Dönmez Açıklamalı"

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, Akkuyu Nükler Santrali'nde Rus şirketi Rosatom'un Rus-Türk ortaklığıyla kurulan Titan-2 IC İçtaş AŞ'nin inşaat sözleşmesini feshetme girişimiyle ilgili "1 hafta içinde ne oldu da sözleşme fesih durumuna geldi? Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in açıklama yapması elzemdir. Devletin gözetim ve denetim yükümlülüğü olmasına rağmen İCTAŞ'ın haksız fesihe gerekçe gösterdiği iddiasının kaynağı nedir? Siyasi iktidar bu iddiaları araştıracak mıdır" dedi.

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, Mersin Akkuyu mevkiinde yapılmakta olan Akkuyu Nükleer Santrali'nde Rus şirketi Rosatom'un, Rus ve Türk ortaklığıyla kurulan Titan-2 IC İçtaş A.Ş.'nin sözleşmeye aykırı davranması ve iş güvenliği sağlamaması nedeniyle inşaat sürecine ilişkin sözleşmeyi feshetmek istemesiyle ilgili açıklama yaptı. Başarır'ın açıklaması şöyle:

"İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ UYARILARIMIZ YETERİNCE DİKKATE ALINMADI"

"Akkuyu Nükleer Santrali'nin yapımı esnasında meydana gelen kazaları ve ölümle sonuçlanan olayları her defasında gündeme getirdik. Burada iş sağlığı ve güvenliğinin yeterince dikkate alınmadığını da dile getirdik. Nitekim geldiğimiz süreçte Rus Şirketi Rosatom daha önce anlaşma sağladığı Titan-2 IC İçtaş A.Ş. ile yollarını ayırmak için 41 sayfalık fesih ihtarnamesi yollamış. Yolladıkları fesih ihtarnamesinin gerekçelerinden biri de gönderdiği paraların Titan-2 IC İçtaş A.Ş. tarafından gerektiği şekilde harcanmaması olduğu ifade ediliyor.

"20 BİN ÇALIŞAN İŞÇİ NE OLACAK?"

Defalarca nükleer santral inşaatının yapımı esnasında yaşanan tehlikelere dikkat çektim. Nükleer santralin tamamlanmasından sonra oluşabilecek bir nükleer kazanın ülkemizde yaratacağı tahribatları da kamuoyuyla paylaştık. Ancak nedense bu uyarılarımız iktidar tarafından dikkate dahi alınmadı. Diğer bir taraftan baktığımız da ise orada çalışan 20 bin işçi bir anda işsiz kalacak. Siyasi iktidarın bu duruma karşı acil bir önlem alması gerekiyor.

"SİYASİ İKTİDAR BU İDDİALARI ARAŞTIRACAK MIDIR?"

Aldığımız bir duyuma göre de IC İCTAŞ bir açıklama yaptı. Sözleşmesi feshedilen Titan-2 IC İçtaş A.Ş'nin bir açıklama yaptığı ve açıklamada sözleşmenin hukuka aykırı olarak feshedildiği belirtilerek işlerin derhal durdurulacağı talimatının da kendilerine iletildiği söylenmiş. Daha 1 hafta önce Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin 4'üncü reaktörünün temeli atılmış ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumu Rosatom'un Genel Müdürü Aleksey Likhachev de katılmıştı. 1 hafta içinde ne oldu da sözleşme fesih durumuna geldi? Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in açıklama yapması elzemdir. Devletin gözetim ve denetim yükümlülüğü olmasına rağmen İCTAŞ'ın haksız fesihe gerekçe gösterdiği iddiasının kaynağı nedir? Siyasi iktidar bu iddiaları araştıracak mıdır?"