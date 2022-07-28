Ali Mahir Başarır: "Adalet Bakanlığı'na Sayıştay, Adaletin Yolunu Gösteriyorsa Sözün Bittiği Yerdeyiz" - Son Dakika
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Ali Mahir Başarır: "Adalet Bakanlığı'na Sayıştay, Adaletin Yolunu Gösteriyorsa Sözün Bittiği Yerdeyiz"

28.07.2022 16:16

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, “Bu ülkede Adalet Bakanlığı’na Sayıştay adalet dağıtıyorsa, Sayıştay adaletin yolunu gösteriyorsa sözün bittiği yerdeyiz. Evet, açıkça belirtmiş Sayıştay raporlarında; mal ve hizmet alımlarında açık ihale yapmadınız, adaleti sağlamadınız, sipariş usulü ihaleler verdiniz ve bunu da utanmadan sıkılmadan aldığınız bir defteri dörde bölerek, sırf rakam sınırını aşmamak için yaptınız. Bakan açıklar mı, zannetmiyorum” dedi.

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, "Bu ülkede Adalet Bakanlığı'na Sayıştay adalet dağıtıyorsa, Sayıştay adaletin yolunu gösteriyorsa sözün bittiği yerdeyiz. Evet, açıkça belirtmiş Sayıştay raporlarında; mal ve hizmet alımlarında açık ihale yapmadınız, adaleti sağlamadınız, sipariş usulü ihaleler verdiniz ve bunu da utanmadan sıkılmadan aldığınız bir defteri dörde bölerek, sırf rakam sınırını aşmamak için yaptınız. Bakan açıklar mı, zannetmiyorum" dedi.

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, dün Adalet Bakanlığı'ndaki depoların ve Suç Eşyası Emanet Bürosu'ndaki silahların durumuna ilişkin açıklamalarının ardından bugün, Adalet Bakanlığı'ndaki ihalelere ilişkin bilgiler verdi. Başarır, şunları söyledi:

"Adalet Bakanlığı'nın yani adaletin temsil edildiği bakanlıkta ihalelerde yapılan rezaleti anlatmak istiyorum. 2021 Sayıştay raporları net bir şekilde ortaya koymuş. Mal ve hizmet alımlarında açık ihalelerin yapılmamasını açık ve net bir şekilde Kamu İhale Kanunu'na aykırı olduğunu tespit etmiş.

Bir bakanlık düşünün, kömür, mal kırtasiye gibi alımlarda sırf 21/B ya da 22. maddedeki istisnayı kullanmak adına alımları 3'e, 4'e bölmüş. Niye? İstedikleri kişiye vermek için ve ne yazık ki Sayıştay'da bunu belirtmiş, 'asıl olan açık ihaledir' demiş, '21/B'yi istisnai olarak kullanabilirsiniz' demiş. 'Açık ihale yapmazsanız Kamu İhale Kanunu'nu bir tarafa bırakmış olursunuz' demiş.

Ulaştırma Bakanlığı'ndan ve diğer bakanlıklardan sonra evet Adalet Bakanlığı'nda bu rezaletin yaşanması içimizi acıtıyor. Olmaz.

Eğer ki bu ülkede ihaleler; adrese, sipariş usulü, kişilere özel veriliyorsa ve bu Adalet Bakanlığı tarafından yapılıyorsa sözün bittiği yerdeyiz.

"ADALET BAKANLIĞI'NA SAYIŞTAY ADALET DAĞITIYORSA SÖZÜN BİTTİĞİ YERDEYİZ"

Bu ülkede Adalet Bakanlığı'na Sayıştay adalet dağıtıyorsa, Sayıştay adaletin yolunu gösteriyorsa sözün bittiği yerdeyiz. Evet, açıkça belirtmiş Sayıştay raporunda; 'mal ve hizmet alımlarında açık ihale yapmadınız, adaleti sağlamadınız, sipariş usulü ihaleler verdiniz' ve bunu da utanmadan sıkılmadan aldığınız bir defteri dörde bölerek, sırf rakam sınırını aşmamak için yaptınız, diyor. Bakan açıklar mı? Zannetmiyorum."

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Kaynak: ANKA

Ali Mahir Başarır, Adalet Bakanlığı, Sayıştay, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Ali Mahir Başarır: "Adalet Bakanlığı'na Sayıştay, Adaletin Yolunu Gösteriyorsa Sözün Bittiği Yerdeyiz" - Son Dakika
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