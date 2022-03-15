CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, Burdur'da partililerle buluştu - Son Dakika
Üye Girişi

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, Burdur'da partililerle buluştu

15.03.2022 16:52
CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, Burdur'da partililerle buluştu

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, Burdur'da kitap fuarına katıldı, partilileriyle bir araya geldi.

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, Burdur'da kitap fuarına katıldı, partilileriyle bir araya geldi.

CHP Burdur İl Başkanlığında partililerle buluşan Başarır, burada yaptığı basın toplantısında, Seçim Kanunu teklifini genel olarak incelediğini belirterek kendisine göre yanlış ve olumlu gelen bölümler olduğunu söyledi.

Teklifin genelinin komisyonda tartışılıp iyi bir şey çıkarılabileceğini ifade eden Başarır, " Türkiye'nin bir seçim yasasına, siyasi partiler kanununa ayrıntılı bir şekilde ihtiyacı var." dedi.

Teklifin hiçbir yerde görüş alınmadan komisyona ve meclise hızlı getirildiğini öne süren Başarır, 6 parti yeni bir anayasa yapmak için yola çıktıklarını dile getirdi.

Başarır, şöyle konuştu:

"Onların getirmiş olduğu sipariş yasa, bu ittifakı bozabilir mi? Bırakın Seçim Kanunu'nu, Anayasayı değiştirmek için biz bir araya gelmişiz. Onlar hangi yasayla hile yaparlarsa yapsın. Bizim hukukçularımız onlardan çok daha bilgi, tecrübe ve üstün zekaya sahip. Onlar bir hileye başvurup kanunun arkasından dolanmak isterler ama şunu unutuyorlar o dolandıkları yerde biz bekliyoruz. Hiçbir sıkıntı olmaz. Bizim derdimiz memleket meselesi."

Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz de cumartesi günü planladıkları buluşmanın bugün yapıldığını belirterek Başarır'ı kentte ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını ifade etti.

YORUMLAR
500
Milletvekili Tutdere, yol sorunlarını Genel Müdür Uraloğlu'na anlattı Milletvekili Tutdere, yol sorunlarını Genel Müdür Uraloğlu'na anlattı CHP'li Şahin: 'AKP iktidarında hekimlik mesleki itibarını yitirmiş, saygınlığını kaybetmiştir' CHP'li Şahin: 'AKP iktidarında hekimlik mesleki itibarını yitirmiş, saygınlığını kaybetmiştir'

Cumhuriyet Halk Partisi, Milletvekili, Mersin, Burdur, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, Burdur'da partililerle buluştu - Son Dakika


Son Dakika
16:42 Çinli bilim insanları, imkansız görüneni başardı: İki annesi olan, babasız fareler üretildi
16:38 Suriyeliler ülkelerine gidecek mi? Erdoğan, tartışma yaratan konu hakkında açıklama yaptı: Biz ev sahipliğine devam edeceğiz
16:35 Benzema zirveye yerleşti! 413 golle en golcü unvanına sahip oldu
16:31 ABD'de tepki toplayan ırkçı saldırı! Asansörde hakaretler yağdırdığı kadına arka arkaya 125 yumruk attı
16:20 HDP Eş Genel Başkanı Sancar: İktidarın küçük ortağı eriyor, onu kurtarmak için barajı indiriyorlar!
16:06 Haberler.com'un YouTube kanalına katılan müzisyen Tuğba Ünal: Sanat benim nefesim
16:02 Galatasaray - Barcelona maçının hakemi Daniele Orsato oldu!
16:01 Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Katar Dışişleri Bakanı Al Sani'yi elleri cebinde karşıladı
15:46 Boşanma aşamasında olduğu eşini ve kayınpederini pompalı tüfekle katleden sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi!
15:27 Kılıçdaroğlu'ndan Bahçeli'ye 'Diyarbakır' yanıtı: Ben Türkiye'nin her yerine alnım açık giderim ama sen gidemezsin!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.03.2022 17:05:50. #1.11#
SON DAKİKA: CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, Burdur'da partililerle buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement