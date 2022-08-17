Bakanlar Kurulu Kararı ile Evleri Yıkılacak Olan Yalovalı Vatandaş: "Bizim Evimizi Yıkan Adama Biz Oy Vermeyiz"

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, CHP Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan ve görevinden uzaklaştırılan CHP'li Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman, 100 yıldır Romanların yaşadığı Bağlarbaşı Mahallesi'ni ziyaret etti. CHP heyeti, Bakanlar Kurulu tarafından bölgenin riskli alan ilan edilerek yıkım kararı verilmesine tepki gösterdi. Bir mahalleli ise, "Gelmiş 17 Eylül'de yıkım var. ya sen kimle anlaştın kardeşim? Nasıl bir belediye başkanısın? İşini yap kardeşim yapamıyorsan bırak ya. Belediye başkanına söylüyorum benim adım Garip Ali. Seni Roman mahallesi belediye başkanı yapmayacak. Bizim evimizi yıkan adama biz oy vermeyiz" dedi.

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, CHP Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan ve görevinden uzaklaştırılan CHP'li Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman, 100 yıldır Romanların yaşadığı Bağlarbaşı Mahallesi'ni ziyaret ederek; Bakanlar Kurulu Kararı ile riskli alan ilan edilerek mahallenin tahliye edilmesi kararıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

"SİZİ BURADAN KÜMESTEN TAVUK ÇIKARIR GİBİ ÇIKARAMAZLAR"

Vefa Salman, "Biliyorsunuz ben bu bölgeyi en iyi bilenlerden birisiyim. Belediye başkanlığı bir yana. Bizi görevden uzaklaştırdıktan sonra mahalle ile ilgili baskı dayatma had safhaya çıktı. Burada önemli olan insanlık. Burada yaşayanlar, Romanlar önce insan. Olaya böyle bakmak lazım. Sizi buradan öyle kümesten tavuk çıkarır gibi çıkartamazlar. Çıkartamayacaklar da merak etmeyin. Sahipsiz değilsiniz merak etmeyin" dedi.

"HİÇ KİMSEYİ EVİNDEN, MAHALLESİNDEN, YURDUNDAN ATAMAZLAR"

Ali Mahir Başarır, "Başkanımızın dediği gibi sahipsiz değilsiniz. Bu memleket hepimizin. Burada doğduk, burada büyüdük ve burada öleceğiz. Suriyelilere TOKİ'den ev verenler, Suriyelilere mahalleler kuranlar kendi öz yurttaşı romanları ailesinden alıp sokağa atmak istiyor. Buna asla müsaade etmeyeceğiz. Burada 1 metre toprağınızı, bir tek tuğlanızı vermeyin. Bu ülke hepimizin. Hiç kimseyi evinden, mahallesinden, yurdundan atamazlar. Şunu bilin eğer size böyle güzel bir mahallede evlerinizi yapıp teslim ediyorlarsa bir düşünün ama size evinizi barkınızı ve bir mahallenizi vermiyorlarsa buradan çıkmak yok. Anlaştık mı?" diye konuştu.

"DÜNYANIN HİÇBİR YERİNDE DEVLET VATANDAŞINA BÖYLE BİR İŞKENCE YAPAMAZ"

Tahsin Tarhan, "Yalova'nın en değerli yeri, merkezde olan bir yerdeyiz. Burada vatandaşlarımıza bir yazı gönderiliyor ve Ankara'da Bakanlar Kurulu kararıyla diyor. ve diyor ki '2 ay içerisinde 30.09.2022 tarihinde mahalleyi boşaltın' ve diyorlar ki 'Eğer mahalleyi boşaltmazsanız elektrik, su, telefon kesilecek' deniliyor. Buradaki vatandaşlarımız 100 yıldır bu bölgede yaşıyorlar. Ekonominin geldiği durum ortada. Bu insanlarımız nereden ev bulacaklar nerede kiralık ev bulup taşınacaklar? Dünyanın hiçbir yerinde devlet vatandaşına böyle bir işkence yapamaz. 100 yıldır atalarının, babalarının yaşadıkları toprakları hiçbir devlet adamı terk et diyemez. Bunun için biz Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekilleri olarak genel başkanımız ile sizin yanınızdayız. Yarın herkesi genel başkanımızın geldiği meydana bekliyoruz. Eğer kentsel dönüşüm yapılacaksa sizin fikriniz alınmalıdır. Burada bir rant varsa o da sizlere verilmelidir" dedi.

"BİZİM EVİMİZİ YIKAN ADAMA BİZ OY VERMEYİZ"

Roman mahallesinde oturan bir vatandaş, "Hakkımızı arıyoruz biz. Biz devletle anlaşmadan vermedik. Biz bunu veriyorum, şunu veriyorum gitmedik. Gelmiş 17 Eylül'de yıkım var. ya sen kimle anlaştın kardeşim? Nasıl bir belediye başkanısın? İşini yap kardeşim yapamıyorsan bırak ya. Belediye başkanına söylüyorum benim adım Garip Ali. Seni Roman mahallesi belediye başkanı yapmayacak. Bizim evimizi yıkan adama biz oy vermeyiz" diye konuştu.