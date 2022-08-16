Ali Mahir Başarır: "Kayyum Atanan Bir Şirkete Tam 2 Milyar 739 Milyon TL'lik Sabiha Gökçen Havalimanı 3. Etap Yapım İşi İhalesi Verildi" - Son Dakika
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Ali Mahir Başarır: "Kayyum Atanan Bir Şirkete Tam 2 Milyar 739 Milyon TL'lik Sabiha Gökçen Havalimanı 3. Etap Yapım İşi İhalesi Verildi"

16.08.2022 16:27

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, devleti dolandırmaktan kayyum atanan bir şirkete 21/b (pazarlık usulü) ile ihale verildiğini belirterek, “Kayyum atanan bir şirkete tam 2 milyar 739 milyon TL’lik Sabiha Gökçen Havalimanı 3. Etap Yapım İşi İhalesi verildi. Şile-Ağva Yolu ve Kandıra Yolu ihalesi 21/b ile Makyol-İSPA (Kalyon'un alt şirketi) ortaklığına 5 milyar 763 bin TL'ye verildi. Sayın bakan keşke adın gibi ihalelerinde Adil olsa” dedi.

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, "Devleti dolandırmaktan, naylon fatura yapmaktan kayyum atanan bir şirkete tam 2 milyar 739 milyon TL'lik Sabiha Gökçen Havalimanı 3. Etap Yapım İşi İhalesi verildi. Şile- Ağva Yolu ve Kandıra Yolu ihalesi 21/b ile Makyol-İSPA (Kalyon'un alt şirketi) ortaklığına 5 milyar 763 bin TL'ye verildi. Sayın bakan keşke adın gibi ihalelerin de 'adil' olsa" dedi.

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun 21/b yani pazarlık usulü ihale ile kamuyu zarara uğrattığını ileri sürdü. Başarır, konuya ilişkin yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"HER İHALEYİ EKAP'TAN AÇIKLAYAN BAKAN BU İHALEYİ AÇIKLAMADI"

"Daha önce devletin kayyum atadığı, devleti dolandıran, naylon fatura yapan bir şirkete çok büyük bir ihale verildiğini söylemiştim. Ulaştırma Bakanı buna cevap veremedi utandığı, yüzü kızardığı için. Ama bugün bu iddialarımızın tüm gerekçeleri ortaya çıktı. Devleti dolandırmaktan, naylon fatura yapmaktan kayyum atanan bir şirkete tam 2 milyar 739 milyon TL'lik Sabiha Gökçen Havalimanı 3. Etap Yapım İşi İhalesi verildi. Her ihaleyi EKAP'tan açıklayan bakan bu ihaleyi açıklamadı.

"SEN ARTIK BAKANLIĞINI, KOLTUĞUNU, İHALELERİ KİRLETMİŞ BİR İNSANSIN"

Sayın bakan, utanmadan sıkılmadan naylon fatura ile devleti dolandıran bir şirkete bu kadar büyük bir ihaleyi 21/b ile verdin. Neyin karşılığında bu ihaleyi verdin? Çık açıkla. 7 Temmuz'da Ankara 2.Sulh Ceza Hakimliği bu şirkete kayyum atadı, 1 Ağustos'ta sözleşme yapıldı ve kayyum atanma sebebi naylon fatura ve devleti dolandırmak olan bu şirkete milyarca liralık ihale verildi. Öyle dün millete attığın yalanlar gibi yeni havalimanı nutukları gibi değil, çık gerçekleri açıkla. Sen artık bakanlığını, koltuğunu, ihaleleri kirletmiş bir insansın"

"SAYIN BAKAN KEŞKE ADIN GİBİ İHALELERİNDE ADİL OLSA"

Öte yandan Başarır, yaptığı yazılı açıklamada da şunları söyledi:

"Adil Karaismailoğlu, beşli çeteyi doyurmaktan yorulmadı. Şile-Ağva Yolu ve Kandıra Yolu ihalesi 21/b ile Makyol-İSPA (Kalyon'un alt şirketi) ortaklığına 5 milyar 763 bin TL'ye verildi. Sayın bakan 21/b yani pazarlık usulü ihale ile kamuyu zarara uğratmaktan bıkmadı. Sayın bakan keşke adın gibi ihalelerin de 'adil' olsa. İnsanlar ev kiralarını ödeyemez hale geldi. Çocuklarının yüzüne bakamaz hale geldi. İşte bu yüzden beşli çete zenginleşiyorken halk fakirleşiyor."

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Kaynak: ANKA

Ali Mahir Başarır, Sabiha Gökçen, Şile, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ali Mahir Başarır: 'Kayyum Atanan Bir Şirkete Tam 2 Milyar 739 Milyon TL'lik Sabiha Gökçen Havalimanı 3. Etap Yapım İşi İhalesi Verildi' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ali Mahir Başarır: "Kayyum Atanan Bir Şirkete Tam 2 Milyar 739 Milyon TL'lik Sabiha Gökçen Havalimanı 3. Etap Yapım İşi İhalesi Verildi" - Son Dakika
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