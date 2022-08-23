Ali Mahir Başarır'dan Bakan Soylu'ya: "E-Devlette İsim Değişikliği Suriyelilere Oy Kullanmak İçin Verilen Vatandaşlıkları Gizlemek İçin Mi?" - Son Dakika
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Ali Mahir Başarır'dan Bakan Soylu'ya: "E-Devlette İsim Değişikliği Suriyelilere Oy Kullanmak İçin Verilen Vatandaşlıkları Gizlemek İçin Mi?"

23.08.2022 13:26

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, e-Devlet üzerinden isim ve soyadı değişikliği yapılabilmesine ilişkin düzenlemeyle ilgili olarak İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya “Suriyeli, Afganlı, Iraklı vatandaş yapılan insanların ismini değiştirip, muhtarlıklardaki seçmen listelerinde yapılan oyunları, seçmen oyunlarını, bunlara oy kullanmak için verilen vatandaşlıkları gizlemek için mi yapıldı” diye sordu.

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, e-Devlet üzerinden isim ve soyadı değişikliği yapılabilmesine ilişkin düzenlemeyle ilgili olarak İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya "Suriyeli, Afganlı, Iraklı vatandaş yapılan insanların ismini değiştirip, muhtarlıklardaki seçmen listelerinde yapılan oyunları, seçmen oyunlarını, bunlara oy kullanmak için verilen vatandaşlıkları gizlemek için mi yapıldı" diye sordu.

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na verdiği soru önergesinde e-Devlet üzerinden isim ve soyadı değişikliği yapılmasıyla ilgili düzenlemeyi gündeme getirdi. Başarır, önergesiyle ilgili yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

"Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları nüfus müdürlüklerine başvurarak, isim ve soy ismini değiştirebiliyor. Mahkeme kararına gerek yok. Bu niye yapıldı? Buradaki amaç Suriyeli, Afganlı, Iraklı vatandaş yapılan insanların ismini değiştirip, muhtarlıklardaki seçmen listelerinde yapılan oyunları, seçmen oyunlarını, bunlara oy kullandırmak için verilen vatandaşlıkları gizlemek için mi yapıldı? Bence sebep bu. Evet, Bakan çık açıkla. Kaç tane Suriyeli, Iraklı, Afgan nüfus müdürlüklerine başvuruda bulundu ve adını değiştirdi? Bunu bilmek herkesin hakkı. Muhtarlıklara seçmen listeleri verilirken bu değişiklikler mutlaka bildirilsin. Biz bilelim, kimler oy kullanacak? Kaç tane Suriyeli, Iraklı, Afgan oy kullanacak geçen seçimlere göre?"

Başarır, Bakan Soylu'dan şu sorulara yanıt istedi:

"1-5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu'na geçici madde eklendiğinden bugüne kadar kaç vatandaş bu yolla isim ve soyadını değiştirmiştir?

2-Daha önce Suriye veya Afgan vatandaşı olup da Türk vatandaşlığına geçmiş bulunan kaç kişi 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu'na geçici 11'inci madde kapsamında isim ve soyadını değiştirmiştir?

3- Suriye veya Afgan vatandaşı olup da Türk vatandaşlığına geçen kişiler, ayrı ayrı belirtilmek üzere yukarıda 4 madde olarak açıklanan hangi gerekçeyi kullanarak isim ve soyadını değiştirmişlerdir?

4-Bu kanuna göre kaç vatandaşın başvurusu reddedilmiştir? Hangi gerekçelerle reddedilmiştir?

5-İsim ve soyadı değişikliği süre uzatımının gerekçesi Suriye veya Afgan vatandaşı olup da Türk vatandaşlığına geçen kişilerin ne kadar oy kullandığını gizlemek midir?"

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Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Ali Mahir Başarır, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ali Mahir Başarır'dan Bakan Soylu'ya: 'E-Devlette İsim Değişikliği Suriyelilere Oy Kullanmak İçin Verilen Vatandaşlıkları Gizlemek İçin Mi?' - Son Dakika

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