Ali Mahir Başarır'dan Gençlik ve Spor Bakanlığı'na 'Koltuk İhalesi' Tepkisi: "Çocuğuna Çanta Alamayan Anne Babalar Var, Siz Koltuk Derdindesiniz" - Son Dakika
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Ali Mahir Başarır'dan Gençlik ve Spor Bakanlığı'na 'Koltuk İhalesi' Tepkisi: "Çocuğuna Çanta Alamayan Anne Babalar Var, Siz Koltuk Derdindesiniz"

15.09.2022 11:57

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın pazarlık usulüyle koltuk alım ihalesi yaptığını belirterek, “Çocuğuna çanta alamayan anne babalar var. Ayakkabı alamıyorlar; defter, kalem ve silgi alamıyorlar ama, siz koltuk derdindesiniz. Utanın biraz artık” dedi.

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın pazarlık usulüyle koltuk alım ihalesi yaptığını belirterek, "Çocuğuna çanta alamayan anne babalar var. Ayakkabı alamıyorlar; defter, kalem ve silgi alamıyorlar ama, siz koltuk derdindesiniz. Utanın biraz artık" dedi.

Ali Mahir Başarır, bugün yaptığı açıklamada, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın konferans salonu için pazarlık usulüyle yapılan koltuk ihalesine tepki gösterdi. Başarır, "Gençlik ve Spor Bakanlığı, bakanlığın kullanması için 1,5 buçuk milyonluk koltuk ihalesi yapmış. Bunu da 21/b ile adrese teslim yapmış. İhaleyi de koltuk için yapmış. İktidarın zaten inanılmaz bir koltuk merakı var ama o koltuklara boşuna yatırım yapmayın. Zaten siz, yakın bir zamanda o koltukları kullanamayacaksınız. Bugün bu ülkede okullar açılıyor ve çocuğuna çanta alamayan anne babalar var. Ayakkabı alamıyorlar; defter, kalem ve silgi alamıyorlar, ama siz koltuk derdindesiniz. Utanın biraz artık.

"SAYIN BAKAN, KOLTUKLARI DÜŞÜNECEĞİNE ÖĞRENCİLERİ DÜŞÜN"

Bakanlık, konferans salonu için 1,5 milyon TL'lik koltuk alımı ihalesine çıkıyor. Bu ihalenin neresinde aciliyet var? Bu ihalenin neresinde özellik arz eden konu var? Bu ihalenin 21/b ile yapılmasının gerekçesi ne? Sayın Bakan, lütfen çıksın, bizi bilgilendirsin. Gençlik ve Spor Bakanlığı, koltukları yenileyeceğine öğrenciler için yurtları konforlu haline getirsin. Bakın, bakanlığın konferans salonunda toplamda 638 adet koltuk bulunduğu resmi sitede yazıyor. Gelin, bu maliyeti bir hesaplayalım. 1,5 milyon TL'ye ihale verilmiş. Eğer ki tüm koltuklar yenileniyorsa bir tane konferans koltuğunun maliyetinin 2 bin 212 TL olduğu ortaya çıkıyor. Yazık değil mi, bir konferans koltuğuna 2 bin 212 TL vermek? Sayın Bakan, koltukları düşüneceğine öğrencileri düşün."

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İYİ Parti'den istifa eden Metin Özışık: CHP, HDP ile ittifak halindedir, bu ittifak beni rahatsız etti İYİ Parti'den istifa eden Metin Özışık: CHP, HDP ile ittifak halindedir, bu ittifak beni rahatsız etti
Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Ali Mahir Başarır, gençlik, Mersin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ali Mahir Başarır'dan Gençlik ve Spor Bakanlığı'na 'Koltuk İhalesi' Tepkisi: 'Çocuğuna Çanta Alamayan Anne Babalar Var, Siz Koltuk Derdindesiniz' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ali Mahir Başarır'dan Gençlik ve Spor Bakanlığı'na 'Koltuk İhalesi' Tepkisi: "Çocuğuna Çanta Alamayan Anne Babalar Var, Siz Koltuk Derdindesiniz" - Son Dakika
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