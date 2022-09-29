Ali Mahir Başarır: Milyonlarca İnsan Açlık Sınırının Altında Yaşıyor Ama Saray'ın 1 Milyon 870 Bin Lira Olan İçecek Gideri, 2 Milyon 813 Bin Liraya...

Her hareketi olay olan Hande Sarıoğlu yine yaptı yapacağını: Kız tüm için görünüyor

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, Sayıştay raporuna yansıyan Cumhurbaşkanlığı giderlerindeki artışları eleştirdi. Başarır, "Milyonlarca insan açlık sınırının altında yaşıyor ama Saray'ın 1 milyon 870 bin lira olan içecek gideri, 2 milyon 813 bin liraya çıkmış. Yani 1 milyon artmış, tasarruf yok" dedi.

Ali Mahir Başarır, bugün yaptığı açıklamada, Sayıştay'ın dün yayınlanan Cumhurbaşkanlığı Denetim Raporu hakkında değerlendirmelerde bulundu. Başarır, şunları söyledi:

"Üç tane ilginç harcama kaleminden bahsedeceğim, gerçekten içimizi acıtıyor. Milyonlarca insan açlık sınırının altında yaşıyor ama Saray'ın 1 milyon 870 bin lira olan içecek gideri, 2 milyon 813 bin liraya çıkmış. Yani 1 milyon artmış, tasarruf yok.

"BEYEFENDİ, SEN NE YETİŞTİRİYORSUN"

En ilginci zirai giderler. Geçen sene 9 milyondu, şaşırmıştık. Ne yetiştirdiğini sormuştuk Beyefendi'nin. Şimdi 9 milyon TL olan geçen seneki giderler, 46 milyon TL olmuş. Sorsak; 'gübre, ilaç, tohum mazottaki artışlar' diyecekler. Peki bu ülkenin çiftçilerine neden kızıyorsunuz? Tabii ki bu ülkenin çiftçisi sırtını 85 milyona dayayıp onun vergilerinden bu parayı alamıyor ama Saray alıyor. Evet, duyun, zirai giderleri 5 kattan daha fazla artmış ve yine soruyorum; Beyefendi, sen ne yetiştiriyorsun? Sen nasıl bir çiftçisin, giderin bu kadar artıyor?

"5 MİLYON OLAN TUHAFİYE GİDERLERİ 15 MİLYON OLMUŞ"

Gelelim yine ilginç olan giyecek, tuhafiye giderlerine. 5 milyon olan tuhafiye giderleri, 15 milyon olmuş. Üç kat artmış. Benim ülkemde milyonlarca vatandaş çocuğuna çanta alamıyor, çocuğunun okul tişörtünü alamıyor. Şu anda geldiğimiz nokta gerçekten utanç vericidir. Giderleri kısması gereken Beyefendi, tasarruf yapması gereken Beyefendi, neden konuşmuyorsun bunları? Ben, dün karşına aldığın üç gazeteciden, bu giderleri sana sormasını beklerdim. Ama Zafer Şahin'de, Ahmet Hakan'da, Abdülkadir Selvi'de nerede o yürek?"