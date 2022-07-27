Başarır: "Türkiye'de Suça Konu Silahlar, Özellikle Fetö Döneminde El Konulan Birçok Silah, Müsadere Kararı Olmadan İsteyen İnsanlara Ayrıldı" - Son Dakika
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Başarır: "Türkiye'de Suça Konu Silahlar, Özellikle Fetö Döneminde El Konulan Birçok Silah, Müsadere Kararı Olmadan İsteyen İnsanlara Ayrıldı"

27.07.2022 16:39

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, “Türkiye’de suça konu silahlar, özellikle FETÖ döneminde el konulan birçok silah, müsadere kararı olmadan isteyen insanlara ayrıldı. O silahları birçok, AKP’ye yakın isimler aldı. FETÖ döneminde, 15 Temmuz’dan sonra el konulan silahlar kimlere verildi?” açıklamasını yaptı.

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, " Türkiye'de suça konu silahlar, özellikle FETÖ döneminde el konulan birçok silah, müsadere kararı olmadan isteyen insanlara ayrıldı. O silahları birçok, AKP'ye yakın isimler aldı. FETÖ döneminde, 15 Temmuz'dan sonra el konulan silahlar kimlere verildi?" açıklamasını yaptı.

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, Adalet Bakanlığı müfettiş raporlarına göre, suç konu olan silahların kaydedilip muhafaza edilmesinde usulsüz tespit edildiğini aktardı. Başarır, şunları söyledi:

"Adalet Bakanlığı'nca yapılan teftişler sonucunda hazırlanan müfettiş raporları gerçekten bakanlığın ne olduğunu ortaya koyuyor. Suça kayıtlı, suça konu olan silahların birçoğu düzgün bir şekilde kaydedilip, muhafaza edilmemiş. Evet, suçun konusu uyuşturucu. Bunlarla ilgili gerekli imha işlemleri zamanında yapılmamış. Milli paralar, el konulan paralar ve altınların nasıl saklandığını görüyoruz. Aslında eskiyen, aslında denetimsiz olan, ciddiyetsiz olan bakanlık. Çünkü Türkiye'de adalet bu durumda.

Ben çok iyi biliyorum ki Türkiye'de suça konu silahlar, özellikle FETÖ döneminde el konulan birçok silahlar; isteyen, müsadere edildikten sonra ama daha müsadere kararı olmadan, mahkeme kararı verilmeden isteyen insanlara ayrıldı. O silahları birçok, AKP'ye yakın isimler aldı. Bu konu da araştırılsın. FETÖ döneminde, 15 Temmuz'dan sonra el konulan silahlar kimlere verildi? Bunların hepsi sorgulanmalı. Ama bir gerçek varsa Adalet Bakanlığının şu anda tüm ciddiyetinin yitirdiği özellikle depolarının bir rezalet olduğu…"

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Kaynak: ANKA

AK Parti, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Başarır: 'Türkiye'de Suça Konu Silahlar, Özellikle Fetö Döneminde El Konulan Birçok Silah, Müsadere Kararı Olmadan İsteyen İnsanlara Ayrıldı' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Başarır: "Türkiye'de Suça Konu Silahlar, Özellikle Fetö Döneminde El Konulan Birçok Silah, Müsadere Kararı Olmadan İsteyen İnsanlara Ayrıldı" - Son Dakika
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