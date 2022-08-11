Ali Mahir Başarır: "Bir Soygunun Çirkin Hikayesi Burada, Bakan İtiraf Etmiş; 1.5 Milyar Dolara Mal Et, 11 Milyar Dolar 84 Milyondan Para Al"

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun Osmangazi Köprüsü'nden geçen araç sayısıyla ilgili açıklamasına "6 yılda geçen araç sayısı 55 milyon. Peki, 22 yıl 4 aya ne kadar garanti vermişiz? 326 milyon. Aradaki fark 4 milyar 630 milyon dolar. Bunu biz ödeyeceğiz. İşte ülke nasıl soyuluyor, bir soygunun çirkin hikayesi burada. Bakan itiraf etmiş. 1,5 milyar dolara mal et, 11 milyar dolar, 84 milyondan para al. Utanın biraz utanın" diye tepki gösterdi.

Bakan Adil Karaismailoğlu, 1 Temmuz 2016 tarihinde kullanıma açılan Osmangazi Köprüsü'ne ilişkin verileri dün sosyal medya hesabından paylaştı. Karaismailoğlu, 1,5 milyar dolar maliyetle yapılan köprüden 6 yıl içerisinde 55,5 milyon araç geçtiğini ifade etti.

"ULAŞTIRMA BAKANI ÜLKENİN NASIL SOYULDUĞUNU İTİRAF ETMİŞ"

Ali Mahir Başarır, Karaismailoğlu'nun açıkladığı verileri, matematiksel olarak değerlendirdi. Başarır, "Ulaştırma Bakanı, ülkenin nasıl soyulduğunu bir tweet atarak itiraf etmiş. Öncelikle şunu söyleyeyim, sayın bakan bizi doğrulamış. Osmangazi Köprüsü'nün maliyeti 1,5 milyar dolar. Peki sayın bakan, günlük kaç araç garantisi verdiniz? 40 araç. Araç başına KDV ile birlikte 37,8 dolar. Ne kadar, 22 yıl 4 ay. Çarptığımız zaman 11 milyar dolar para ödeyeceğiz. Maliyet, 1,5 milyar dolar. 7 katından fazla para. Kime? Yandaşlarına ve siyasi iktidarın kirli pazarlıkları sonucu arkasındaki insanlara bu para ödenecek" dedi.

Yapıldığı günden bugüne geçen araç sayısına ilişkin bilgi veren Başarır, "6 yılda geçen araç sayısı 55 milyon. Peki, 22 yıl 4 aya ne kadar garanti vermişiz? 326 milyon. Aradaki fark 4 milyar 630 milyon dolar. Bunu biz ödeyeceğiz. İşte ülke nasıl soyuluyor, bir soygunun çirkin hikayesi burada. Bakan itiraf etmiş. 1,5 milyar dolara mal et, 11 milyar dolar 84 milyondan para al. Utanın biraz utanın" sözleriyle iktidarı eleştirdi.

Başarır, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada da şunları kaydetti:

"HEPİMİZİN CEBİNDEN ÇIKIYOR: Sayın Ulaştırma ve Altyapı Bakanı, sağ olsun Osmangazi Köprüsü'nden 6 yılda 55,5 milyon aracın geçtiğini duyurmuş. Ayrıca yapım maliyetinin de 1,5 milyar dolar olduğunu ifade etmiş. Biz de bunun üzerine basit bir hesaplama yaptık. Gelin bu hesaplamaya bir bakalım. Bir; Osmangazi Köprüsü'nün işletme süresi 22 yıl 4 ay. İki; günlük araç geçiş garantisi 40 bin. Üç; işletme süresi boyunca verilen araç geçiş garantisi 326 milyon. Dört; araç başı verilen garanti ücreti KDV dahil: 37,8 dolar 5-6 yılda 55,5 milyon araç geçtiyse 22 yıl 4 ayda geçecek olan tahmini araç sayısı 203 milyon 500 bin. Sayın bakanın verdiği ortalamayla işletme süresi boyunca geçmeyen 122 milyon 500 bin aracın ücreti devlet tarafından karşılanacak. Yani, 122 milyon 500 bin çarpı 37,8 dolar eşittir 4 milyar 630 milyon 500 bin dolar. Bu da demek oluyor ki devlet 4 milyar 630 milyon 500 bin dolar geçmeyen araç için kasadan para ödeyecek. Bu hepimizin cebinden çıkıyor.

ULAŞTIRMA BAKANLIĞI ADETA İSRAF BAKANLIĞINA DÖNÜŞMÜŞ: Sayıştay'a yansıyan bilgilere göre toplam işletme süresi boyunca verilen garanti, 10 milyar 745 milyon dolar. 2021 yılına kadar zaten 1 milyar 924 milyon dolar ödenmiş durumda. Şimdi 1,5 milyar dolara mal edilen bu köprünün parası zaten devlet tarafından ödenmiş ve daha da yaklaşık 6 katı ödenecek. Eğer biz kendi imkanlarımızla bu köprüyü yapmak isteseydik yaklaşık 7 tane Osmangazi Köprüsü inşa ederdik. Bu milletin parasına yazık değil mi? Bu açıkça israf değil mi? Her gün bir israfınızı açıklamaktan ben yoruldum ama siz israf yapmaktan yorulmadınız. Çünkü sizin yaptıklarınız Yap-İşlet-Devret değil yap-işlet-fethet projeleri. Ulaştırma Bakanlığı adeta israf bakanlığına dönüşmüş durumda."