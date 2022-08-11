Ali Mahir Başarır: "Bir Soygunun Çirkin Hikayesi Burada, Bakan İtiraf Etmiş; 1.5 Milyar Dolara Mal Et, 11 Milyar Dolar 84 Milyondan Para Al" - Son Dakika
Üye Girişi

Ali Mahir Başarır: "Bir Soygunun Çirkin Hikayesi Burada, Bakan İtiraf Etmiş; 1.5 Milyar Dolara Mal Et, 11 Milyar Dolar 84 Milyondan Para Al"

11.08.2022 15:16

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun Osmangazi Köprüsü’nden geçen araç sayısıyla ilgili açıklamasına "6 yılda geçen araç sayısı 55 milyon. Peki, 22 yıl 4 aya ne kadar garanti vermişiz? 326 milyon. Aradaki fark 4 milyar 630 milyon dolar. Bunu biz ödeyeceğiz. İşte ülke nasıl soyuluyor, bir soygunun çirkin hikayesi burada. Bakan itiraf etmiş. 1,5 milyar dolara mal et, 11 milyar dolar, 84 milyondan para al. Utanın biraz utanın" diye tepki gösterdi.

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun Osmangazi Köprüsü'nden geçen araç sayısıyla ilgili açıklamasına "6 yılda geçen araç sayısı 55 milyon. Peki, 22 yıl 4 aya ne kadar garanti vermişiz? 326 milyon. Aradaki fark 4 milyar 630 milyon dolar. Bunu biz ödeyeceğiz. İşte ülke nasıl soyuluyor, bir soygunun çirkin hikayesi burada. Bakan itiraf etmiş. 1,5 milyar dolara mal et, 11 milyar dolar, 84 milyondan para al. Utanın biraz utanın" diye tepki gösterdi.

Bakan Adil Karaismailoğlu, 1 Temmuz 2016 tarihinde kullanıma açılan Osmangazi Köprüsü'ne ilişkin verileri dün sosyal medya hesabından paylaştı. Karaismailoğlu, 1,5 milyar dolar maliyetle yapılan köprüden 6 yıl içerisinde 55,5 milyon araç geçtiğini ifade etti.

"ULAŞTIRMA BAKANI ÜLKENİN NASIL SOYULDUĞUNU İTİRAF ETMİŞ"

Ali Mahir Başarır, Karaismailoğlu'nun açıkladığı verileri, matematiksel olarak değerlendirdi. Başarır, "Ulaştırma Bakanı, ülkenin nasıl soyulduğunu bir tweet atarak itiraf etmiş. Öncelikle şunu söyleyeyim, sayın bakan bizi doğrulamış. Osmangazi Köprüsü'nün maliyeti 1,5 milyar dolar. Peki sayın bakan, günlük kaç araç garantisi verdiniz? 40 araç. Araç başına KDV ile birlikte 37,8 dolar. Ne kadar, 22 yıl 4 ay. Çarptığımız zaman 11 milyar dolar para ödeyeceğiz. Maliyet, 1,5 milyar dolar. 7 katından fazla para. Kime? Yandaşlarına ve siyasi iktidarın kirli pazarlıkları sonucu arkasındaki insanlara bu para ödenecek" dedi.

Yapıldığı günden bugüne geçen araç sayısına ilişkin bilgi veren Başarır, "6 yılda geçen araç sayısı 55 milyon. Peki, 22 yıl 4 aya ne kadar garanti vermişiz? 326 milyon. Aradaki fark 4 milyar 630 milyon dolar. Bunu biz ödeyeceğiz. İşte ülke nasıl soyuluyor, bir soygunun çirkin hikayesi burada. Bakan itiraf etmiş. 1,5 milyar dolara mal et, 11 milyar dolar 84 milyondan para al. Utanın biraz utanın" sözleriyle iktidarı eleştirdi.

Başarır, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada da şunları kaydetti:

"HEPİMİZİN CEBİNDEN ÇIKIYOR: Sayın Ulaştırma ve Altyapı Bakanı, sağ olsun Osmangazi Köprüsü'nden 6 yılda 55,5 milyon aracın geçtiğini duyurmuş. Ayrıca yapım maliyetinin de 1,5 milyar dolar olduğunu ifade etmiş. Biz de bunun üzerine basit bir hesaplama yaptık. Gelin bu hesaplamaya bir bakalım. Bir; Osmangazi Köprüsü'nün işletme süresi 22 yıl 4 ay. İki; günlük araç geçiş garantisi 40 bin. Üç; işletme süresi boyunca verilen araç geçiş garantisi 326 milyon. Dört; araç başı verilen garanti ücreti KDV dahil: 37,8 dolar 5-6 yılda 55,5 milyon araç geçtiyse 22 yıl 4 ayda geçecek olan tahmini araç sayısı 203 milyon 500 bin. Sayın bakanın verdiği ortalamayla işletme süresi boyunca geçmeyen 122 milyon 500 bin aracın ücreti devlet tarafından karşılanacak. Yani, 122 milyon 500 bin çarpı 37,8 dolar eşittir 4 milyar 630 milyon 500 bin dolar. Bu da demek oluyor ki devlet 4 milyar 630 milyon 500 bin dolar geçmeyen araç için kasadan para ödeyecek. Bu hepimizin cebinden çıkıyor.

ULAŞTIRMA BAKANLIĞI ADETA İSRAF BAKANLIĞINA DÖNÜŞMÜŞ: Sayıştay'a yansıyan bilgilere göre toplam işletme süresi boyunca verilen garanti, 10 milyar 745 milyon dolar. 2021 yılına kadar zaten 1 milyar 924 milyon dolar ödenmiş durumda. Şimdi 1,5 milyar dolara mal edilen bu köprünün parası zaten devlet tarafından ödenmiş ve daha da yaklaşık 6 katı ödenecek. Eğer biz kendi imkanlarımızla bu köprüyü yapmak isteseydik yaklaşık 7 tane Osmangazi Köprüsü inşa ederdik. Bu milletin parasına yazık değil mi? Bu açıkça israf değil mi? Her gün bir israfınızı açıklamaktan ben yoruldum ama siz israf yapmaktan yorulmadınız. Çünkü sizin yaptıklarınız Yap-İşlet-Devret değil yap-işlet-fethet projeleri. Ulaştırma Bakanlığı adeta israf bakanlığına dönüşmüş durumda."

YORUMLAR
500
Boş araziye atılan lastikler ateşe verildi, siyah dumanlar gökyüzünü kapladı Boş araziye atılan lastikler ateşe verildi, siyah dumanlar gökyüzünü kapladı Bakan Karaismailoğlu: 'Osmangazi Köprüsü'nden 55,5 milyon araç geçti' Bakan Karaismailoğlu: 'Osmangazi Köprüsü'nden 55,5 milyon araç geçti'
Kaynak: ANKA

Ali Mahir Başarır, Osmangazi Köprüsü, Tragger, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ali Mahir Başarır: 'Bir Soygunun Çirkin Hikayesi Burada, Bakan İtiraf Etmiş; 1.5 Milyar Dolara Mal Et, 11 Milyar Dolar 84 Milyondan Para Al' - Son Dakika

Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.

Son Dakika
16:34 Galatasaraylı Yunus Akgün'e Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'tan büyük jest! Lüks otomobil hediye etti
16:22 Yargı dizisinin hakime hanımı Başak Gümülcinelioğlu yeni sezonda başka bir dizide rol alacak
16:17 AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Muharrem ayı sebebiyle evinin mutfağında aşure yaptı
15:48 Fenerbahçe, forvete Joao Pedro'nun partnerini alıyor! Senegalli golcü Keita Balde'nin transferi için gaza basıldı
15:35 10 gün önce beyin ölümü gerçekleşmişti! Boşanma aşamasındaki kocası tarafından vurulan Ezgi, hayatını kaybetti
15:22 Muhalefetin yapamayacağını iddia ettiği projeyi bitirdiklerini anlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan gülünce salon coşkuya kapıldı
15:20 Okan Buruk istemiyor! Galatasaray'dan gönderilecek futbolcular belli oldu
15:12 Yağmur Atacan eşi Pınar Altuğ'un bikinili fotoğraflarını paylaştı: Daha fazla direnemiyorum ben yaşlanacağım
15:00 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tarım Kredi Kooperatifi'nde büyükbaş hayvan etinin yüzde 30-35 gibi bir indirimle satışına başlayacağız
16:12 Türkiye ile İran arasında kriz çıkar mı? Eski Ankara Büyükelçisi Firuz Devletabadi açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.08.2022 16:48:02. #1.13#
SON DAKİKA: Ali Mahir Başarır: "Bir Soygunun Çirkin Hikayesi Burada, Bakan İtiraf Etmiş; 1.5 Milyar Dolara Mal Et, 11 Milyar Dolar 84 Milyondan Para Al" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement