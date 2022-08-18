Ali Mahir Başarır'a Dert Yanan Yalovalı Kadın: "Bin Lira ile Elektrik, Su Faturalarımı Ödüyorum. Ondan Sonra Açım Valla. Kim Ne Derse Desin Açım"

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, Yalova'da vatandaşların sorunlarını dinledi. Yalovalı bir kadın, yaşadığı ekonomik sorunları Başarır'a anlatırken gözyaşlarına hakim olamadı. Yaşlı kadın, "Bin lira ile elektrik, su faturalarımı ödüyorum. Ondan sonra açım valla. Kim ne derse desin açım. Şu anda bile açım. Elimdekileri bile zorla aldım. Ekmeği bile, 'Kaç para' diye soruyorum. Ne zaman gidecek bunlar ben bilmiyorum" dedi. Başarır ise "Ne yazık ki iktidar, geçinemeyen vatandaşlarımızın isyanına kulak tıkamış durumda. Hangi meslekten olursa olsun her ilimizdeki vatandaşlarımızdan geçim sıkıntısı haykırışları yükseliyor" dedi.

Ali Mahir Başarır, partinin grup toplantısı için dün gittiği Yalova'da vatandaşların sorunlarını dinledi. Geçinemediğini belirten yaşlı bir kadın, yaşadığı sorunları anlatırken gözyaşlarını tutamadı ve Başarır'a şu sözlerle dert yandı:

"EKMEĞİ BİLE, 'KAÇ PARA' DİYE SORUYORUM"

"Vallahi ne emekliyim ne de çalışabiliyorum. Her türlü hastalığa da sahibim. Bir tane çocuğum var ve o da hasta. Çalışamıyor ama çalışmak için kendini zorluyor… Bin lira elektrik, su faturalarımı ödüyorum. Ondan sonra açım valla. Kim ne derse desin açım. Şu anda bile açım. Elimdekileri bile zorla aldım. Ekmeği bile, 'Kaç para' diye soruyorum. Ne zaman gidecek bunlar ben bilmiyorum. Bu hükümete bir şey vermedim, bir şey de almadım. Devletten de bir şey yemedim ama şu anda açım, yani yardıma ihtiyacım var. Allah inandırsın ben açım. Bu zamana kadar böyle yoktu. Önceden çalışıyordum kendim ama şimdi çalışamaz haldeyim, bacaklarım tutmuyor. Artık ne olursa olsun; maddi, manevi yardıma ihtiyacım var."

"İKTİDAR, GEÇİNEMEYEN VATANDAŞLARIMIZIN İSYANINA KULAK TIKAMIŞ DURUMDA"

Ali Mahir Başarır ise konuya ilişkin bugün yaptığı yazılı açıklamada şunları kaydetti:

"Ne yazık ki iktidar, geçinemeyen vatandaşlarımızın isyanına kulak tıkamış durumda. Hangi meslekten olursa olsun her ilimizdeki vatandaşlarımızdan geçim sıkıntısı haykırışları yükseliyor. İnsanlar bu ekonomi batağında çırpınırken mevcut siyasi iktidarın bunu duymamazlıktan gelmesi, aymazlıktan başka bir şey değildir."