Başarır'dan, Açıklamalarını İçeren Haberlere Erişim Yasağı Haberinin de Engellenmesine Tepki: "O Zaman da Susmayacağımı Söylemiştim, Bugün de...

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır; "Cumhurbaşkanı'nın avukatlarının rüşvet aldığı" yönündeki iddiasının yer aldığı haberlere erişim engeli getirildiğini duyurduğu haberin de engellenmesine tepki gösterdi. Başarır, "O zaman da susmayacağımı söylemiştim, bugün de susmayacağım. Cumhurbaşkanı avukatlarının herhalde başka işleri yok ki tüm basını tarayarak kendileri hakkındaki iddia haberlerine erişim engeli getirttiriyorlar" dedi.

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, 2020 yılında; "Cumhurbaşkanı avukatlarının rüşvet aldığı" iddialarını gündeme getirmişti. Başarır, daha sonra, bu açıklamasının yer aldığı haberlere ilişkin erişim engeli kararı alındığını duyurmuştu. Başarır, dün İstanbul Anadolu 3. Sulh Ceza Hakimliği'nin, bu erişim engeli kararına yönelik açıklamasının yer aydığı haberlere de engel getirdi.

Yazılı açıklama yapan Başarır, şu değerlendirmeleri yaptı:

"GETİRİLEN ERİŞİM ENGELİ HABERLERİNE DE ERİŞİM ENGELİ GETİRİLDİ"

"O zaman da susmayacağımı söylemiştim, bugün de susmayacağım. Düşünebiliyor musunuz, Cumhurbaşkanı avukatları hakkındaki rüşvet iddiaları haberlerine getirilen erişim engeli haberlerine de erişim engeli getirildi. Bunu sonu yok. Cumhurbaşkanı avukatlarının herhalde başka işleri yok ki tüm basını tarayarak kendileri hakkındaki iddia haberlerine erişim engeli getirttiriyorlar. Söz konusu rüşvet iddialarını araştırmaya cesaret gösteremeyen savcılar ve hakimler ne yazık ki iş Cumhurbaşkanı avukatlarının haklarında çıkan haberlere sansür getirilmesi olunca tereddüt dahi etmiyorlar.

"HEM YARGININ HEM DE BASININ ÜZERİNDE BİR TAHAKKÜM KURMUŞ DURUMDALAR"

Türkiye'nin Basın Özgürlüğü Endeksi'nde 180 ülke arasından 149. Sırada yer alıyor. Sanırım Basın Özgürlüğü Endeksi'nde neden son sıralarda yer aldığımız gayet açık ve net. İktidar ve yakın çevresi hem yargının hem de basının üzerinde bir tahakküm kurmuş durumda. Bizler asla bu baskılardan yılmayacağız, korkmayacağız. Yakın zamanda Cumhurbaşkanı avukatları hakkındaki iddialarını ciddi bir şekilde araştıracak bir adil yargılama düzeni sağlanacaktır. Bu kişilerden bir gün hesap sorulacaktır. Eğer siz suçsuz olduğunuza inanıyorsanız çıkın mahkeme önünde hesap verin. Böyle haberlere erişim engeli getirterek, haberlere getirilen erişim engeli haberlerine de engel getirterek bir yere varamazsınız.

"GERÇEKLER BİR GÜN MUTLAKA ARAŞTIRILACAKTIR"

3. Sulh Hakimliği'nin verdiği kararın, Anayasanın 28. maddesinde yer alan basın hürriyetine, 26. Maddesinde yer alan düşünceyi açıklama ve yayma hürriyetine açıkça aykırı. Siz ne kadar ayıbınızı yargı eliyle örtmeye çalışırsanız çalışın ama gerçekler bir gün mutlaka araştırılacak ve söz konusu iddialar doğruysa da gerekli kişiler gerekli cezaları alacaktır. Kamuya mal olmuş bu kişiler hakkındaki haberlere, kişilik haklarının ihlali sebebiyle erişim engeli getirilmesi açıkça hukuka aykırıdır. Alınan bu karar Yargıtay'ın ve AİHM'in basın özgürlüğünü sınırlamada getirdiği ölçütlerden hangisine uyuyor merak ediyorum doğrusu."