Milletvekili Alpay Antmen'den bomba iddia! KPSS soruları internetten bin dolar karşılığı mı satıldı? - Son Dakika
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Milletvekili Alpay Antmen'den bomba iddia! KPSS soruları internetten bin dolar karşılığı mı satıldı?

03.08.2022 17:49

CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen, KPSS skandalı gündemdeyken soruların bin dolar karşılığı internetten satıldığı iddialarını Meclis'e taşıdı. Antmen, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in cevaplamasını isteyerek olayla ilgili soru önergesi verdi.

KPSS sınavında çıkan bazı soruların bir yayınevinin deneme sorularıyla aynı çıkması ortalığı karıştırdı. Skandal olay sonrası ÖSYM Başkanı Halis Aygün, Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararıyla görevden alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla Devlet Denetleme Kurulu olayla ilgili inceleme başlattı.

SORULAR İNTERNETTE SATILDI İDDİASI

Konu gündemdeki sıcaklığını korurken KPSS sorularıyla ilgili sosyal medyada bomba bir iddia daha ortaya atıldı. Soruların sınav öncesinde internette bin dolara satıldığı öne sürüldü. CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen, söz konusu iddiayı Meclis' taşıdı.

KPSS soruları internetten bin dolara mı satıldı? Bomba iddia Meclis gündeminde

CHP'Lİ VEKİL SORU ÖNERGESİ VERDİ

Antmen, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in yanıtlamasını isteyerek Meclis Başkanlığı'na verdiği soru önergesinde "2022 KPSS sorularının derin, karanlık internette 1000 dolar karşılığında satıldığı doğru mudur? Doğruysa şu ana kadar kaç kişinin bu soruları satın aldığı belirlenmiştir? Konuyla ilgili bir araştırma yapılacak mıdır?" diye sordu.

Antmen'in önergesinde yer alan sorular şu şekilde;

  • KPSS 2022 sorularının bir yayınevi ve hazırlık kursuna daha önceden verildiği iddiaları doğru mudur? Doğruysa bu konu hakkında soruşturma ne zaman başlatılacaktır? Milyonlarca insanın hayatını etkileyecek olan ve 2010'da FETÖ eliyle çalınmış KPSS soruları skandalının aynısı olan bu durumda bakanlık olarak ne yapacaksınız?
  • Soruları servis edenler kimlerdir? Bu kişiler hakkında soruşturma, idari ve hukuki süreç başlatılmış mıdır? Bu soruların güvenliği neden sağlanamamıştır?
  • Şu ana kadar bahsi geçen yayınevi ve hazırlık kurslarının sorularından kaçı 2022 KPSS soruları ile aynıdır? Kaçı ise benzer sorulardır?
  • 2022 KPSS sorularının derin, karanlık internette sınavdan 1 ay önce 1000 dolar karşılığında satıldığı iddiaları doğru mudur? Doğruysa şu ana kadar kaç kişinin bu soruları satın aldığı belirlenmiştir? Konuyla ilgili bir araştırma yapılacak mıdır?
  • Başka herhangi bir yayınevi, kurs ve internet sitesinde KPSS sorularının aynıları veya benzerlerine rastlanmış mıdır? Varsa bunlar hangileridir? Konuyla ilgili detaylı bir araştırma ve tarama yapılmakta mıdır?
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