Milletvekili Alpay Antmen'den bomba iddia! KPSS soruları internetten bin dolar karşılığı mı satıldı?

CHP ve İYİ Parti, KPSS skandalıyla ilgili harekete geçti

KPSS sınavında çıkan bazı soruların bir yayınevinin deneme sorularıyla aynı çıkması ortalığı karıştırdı. Skandal olay sonrası ÖSYM Başkanı Halis Aygün, Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararıyla görevden alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla Devlet Denetleme Kurulu olayla ilgili inceleme başlattı.

SORULAR İNTERNETTE SATILDI İDDİASI

Konu gündemdeki sıcaklığını korurken KPSS sorularıyla ilgili sosyal medyada bomba bir iddia daha ortaya atıldı. Soruların sınav öncesinde internette bin dolara satıldığı öne sürüldü. CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen, söz konusu iddiayı Meclis' taşıdı.

CHP'Lİ VEKİL SORU ÖNERGESİ VERDİ

Antmen, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in yanıtlamasını isteyerek Meclis Başkanlığı'na verdiği soru önergesinde "2022 KPSS sorularının derin, karanlık internette 1000 dolar karşılığında satıldığı doğru mudur? Doğruysa şu ana kadar kaç kişinin bu soruları satın aldığı belirlenmiştir? Konuyla ilgili bir araştırma yapılacak mıdır?" diye sordu.

Antmen'in önergesinde yer alan sorular şu şekilde;