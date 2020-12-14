CHP Mersin Milletvekili Başarır'ın annesi son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın 76 yaşında hayatını kaybeden annesi Gülseren Başarır'ın cenazesi Tarsus'ta defnedildi.
Tarsus Şehir Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazının ardından Gülseren Başarır'ın cenazesi toprağa verildi.
Cenazeye, Başarır'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Mersin Milletvekili Alpay Antmen, belediye başkanları ve teşkilat mensupları katıldı.
- Kaynak: AA
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