CHP Mersin Milletvekili Başarır'ın annesi son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Cenazeye, Başarır'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel , Mersin Milletvekili Alpay Antmen, belediye başkanları ve teşkilat mensupları katıldı.

Sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili yeni genelge! Muafiyeti suistimal edene idari yaptırım uygulanacak

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