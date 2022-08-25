Cengiz Gökçel: 5,5-6 TL'ye Mal Olan Mısırın 5,7 TL'ye Alınması, Mısır Üreticisine Yapılan En Büyük Hakarettir

CHP Mersin Milletvekili Cengiz Gökçel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 5,7 lira olarak açıkladığı mısır taban fiyatına tepki gösterdi. Gökçel, "5,5-6 TL'ye mal olan mısırın 5,7 TL'ye alınması, mısır üreticisine yapılan en büyük hakarettir. Derhal bu fiyatı gözden geçirin, en az 7 TL'ye TMO alım yapsın ve kilogramda 1 TL mısır üreticisine destek verilsin" dedi.

TBMM Tarım Orman ve Köyişleri Komisyonu Üyesi Cengiz Gökçel, bugün yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 5,7 lira olarak açıkladığı mısır taban fiyatını eleştirdi. Gökçel, "Mısır üreticisi 2022 yılında 5,5-6TL'ye mal ettiği mısır için en az 7 lira alım fiyatı ve destek beklerken Cumhurbaşkanı mısır alım fiyatını açıkladı; 5,70 TL. Ortada destek yok. Geçen hafta hasadı başlayan mısırın alım fiyatını bu hafta açıkladılar. Hala destek fiyatları belli değil. 5,5-6 TL'ye mal olan mısırın 5,7 TL'ye alınması, mısır üreticisine yapılan en büyük hakarettir" diye konuştu.

Mısır alım fiyatının revize edilmesi gerektiğini vurgulayan Gökçel, "Buradan sesleniyorum; derhal bu fiyatı gözden geçirin, en az 7 TL'ye TMO alım yapsın ve kilogramda 1 TL mısır üreticisine destek verilsin" dedi.

Gökçel, "Destek verilsin ki arazilerimiz boş kalmasın, ihtiyacımız olan 8,5 milyon ton mısır, kendi topraklarımızda kendi üreticilerimiz tarafından üretilsin" diye konuşt