Cengiz Gökçel'den Domates İhracatına Sınır Getirilmesine Tepki: "Bu Karar Kaldırılmazsa Gelecek Yıl Çiftçi Üretmeyecek"

CHP Mersin Milletvekili Cengiz Gökçel, domatesin 'ihracı kayda bağlı mallar listesi'ne alınmasına tepki gösterdi. Üreticilerin daha da mağdur olduğunu belirten Gökçel, "Bu karar kaldırılmazsa çiftçi gelecek yıl domates üretmeyecek. Önümüzdeki dönem kış dönemi, eğer bu çiftçiler üretmezse vatandaşlarımız 40-50 liraya domates yemek zorunda kalacaklar" dedi.

Geçtiğimiz hafta Resmi Gazete'de yayımlanan düzenlemeye göre; domates 'ihracı kayda bağlı mallar listesi'ne alındı.

CHP Mersin Milletvekili Cengiz Gökçel, alınan karara tepki gösterdi. İhracatın kısıtlanmasıyla üreticilerin mağdur olduğunun altını çizen Gökçel, Mersin'de domates üreticilerini ziyaret etti. CHP'li Gökçel, "Domatesin ve salçanın ihracatının kayda bağlı ürünler listesine alınmasıyla beraber yani domates ve salçanın ihracatının zorlaştırılması anlamına gelen bu karardan sonra domates üreticisinin yetiştirdiği bu ürünlere alıcı gelmiyor. 5- 6 liraya mal ettiği domatesi 5 liranın altında satmak zorunda kalıyor" dedi.

Gökçel, "122 ülkeye biz domates ve salça ihracatı yapıyoruz. Eğer biz bu pazarı kaybedersek bu çiftçiler daha fazla zarar edecek. Seneye de üretmeyecekler. Önümüzdeki dönem kış dönemi, eğer bu çiftçiler üretmezse vatandaşlarımız 40-50 liraya domates yemek zorunda kalacaklar. Buradan bir kez daha sesleniyorum bu kararı gözden geçirsinler. Domates ve salçanın ihracatının zorlaştırıldığı bu kararı kaldırsınlar. Çiftçiyi mağdur etmesinler" diye tepki gösterdi.

Mersinli domates üreticileri, "Biz 5 liradan satsak borcumuza denk geliyor. Çalıştığımız hariç onu saymıyorum, bu çocuklar ne yiyecek?" dedi.

Artan maliyetlerden dert yanan üreticiler, "450 liraya aldığımız gübre 1500 lira oldu. 100 liraya aldığım ilaç 350 lira oldu. 350 liraya aldığım ilacı geçen gün aldım 1200 lira. Böyle giderse gelecek sene bunu biz yapamayız. Şu sıcağın altında, 32 – 33 derece sıcakta çalışmak kolay mı? Ama ihracatçılarda alınan kararı fırsata çevirdi. Biz buradan ekmek yiyeceğiz diye bekliyorduk ama geldiğimiz durum bu" diye dert yandı.