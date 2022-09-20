Cengiz Gökçel: Ana Konteyner Aktarma Limanı, Tam Yatırıma Dönüşeceği Zaman Mersin'den Kaçırılıyor - Son Dakika
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Cengiz Gökçel: Ana Konteyner Aktarma Limanı, Tam Yatırıma Dönüşeceği Zaman Mersin'den Kaçırılıyor

20.09.2022 14:46

CHP Mersin Milletvekili Cengiz Gökçel, Mersin Ana Konteyner Aktarma Limanı Projesi’nin Mersin’den alınıp farklı bir kente kaydırılmasına tepki gösterdi. Gökçel, “9. ve 10. Kalkınma Planı’nda, Mersin’e ana konteyner aktarma limanı yapılmasıyla ilgili maddeler yazmaktaydı. 11. Kalkınma Planı’ndan ‘Mersin Ana Konteyner Aktarma Limanı’ adını çıkarttılar. Biz tam yatırıma dönüşeceği zamanı beklerken şimdi bakıyoruz, Mersin’den bu liman kaçırılıyor” dedi.

CHP Mersin Milletvekili Cengiz Gökçel, Mersin Ana Konteyner Aktarma Limanı Projesi'nin Mersin'den alınıp farklı bir kente kaydırılmasına tepki gösterdi. Gökçel, "9. ve 10. Kalkınma Planı'nda, Mersin'e ana konteyner aktarma limanı yapılmasıyla ilgili maddeler yazmaktaydı. 11. Kalkınma Planı'ndan 'Mersin Ana Konteyner Aktarma Limanı' adını çıkarttılar. Biz tam yatırıma dönüşeceği zamanı beklerken şimdi bakıyoruz, Mersin'den bu liman kaçırılıyor" dedi.

Cengiz Gökçel, bugün yaptığı açıklamada, 9. ve 10. Kalkınma Planı'nda Mersin'de yapılması planlanan ana konteyner aktarma limanının, 11. Kalkınma Planı'nda 'Mersin' adı çıkartılıp ucu açık şekilde 'Doğu Akdeniz' olarak yer almasına tepki gösterdi. Gökçel, şunları söyledi:

"11. KALKINMA PLANI'NDAN 'MERSİN ANA KONTEYNER AKTARMA LİMANI' ADINI ÇIKARTTILAR"

"Mersin, ülkemizin dünyaya açılacağı bir kapı. Mersin'de bir limanımız var. Mersin, lojistikte şu an Türkiye'nin merkezi konumunda. 9. ve 10. Kalkınma Planı'nda Mersin'e ana konteyner aktarma limanı yapılmasıyla ilgili maddeler yazmaktaydı. 11. Kalkınma Planı'ndan 'Mersin Ana Konteyner Aktarma Limanı' adını çıkarttılar. Ucu açık, 'Doğu Akdeniz' havzasında yapılabilecek bir ana konteyner aktarma limanı şekline dönüştürdüler. Mersin, bir liman bir kenti. Mersin, liman ve lojistikte Türkiye'nin en önde gelen illerinin başında geliyor.

"YATIRIMA DÖNÜŞECEĞİ ZAMANI BEKLERKEN ŞİMDİ BAKIYORUZ, MERSİN'DEN BU LİMAN KAÇIRILIYOR"

Mersin İnisiyatifi, geçtiğimiz yıl bütün sivil toplum kuruluşlarıyla, belediyeleriyle, Mersin'de lojistik sektöründe faaliyet gösteren firmalarla Mersin Ana Konteyner Aktarma Limanı'nın yapılmasıyla ilgili çaba sarfetti. ÇED raporları çıktı, projesi hazır. Biz tam yatırıma dönüşeceği zamanı beklerken şimdi bakıyoruz, Mersin'den bu liman kaçırılıyor. Eğer biz Mavi Vatan'a sahip çıkacaksak, eğer biz ağır tonajlı konteyner gemilerinin bizim limanlarımızda daha fazla taşıma yapmasını istiyorsak mutlaka Mersin'de ÇED raporu alınmış, projesi yapılmış Mersin Ana Konteyner Aktarma Limanı'nı yapmamız gerekir.

"AKP'NİN MERSİN İLE BİR ZORU VAR"

AKP, zaten 11. Kalkınma Planı yapılırken burada art niyetli olduğunu göstermişti. Biz, parlamentoda, basın yayın yoluyla bu limanın Mersin'den kaçırılacağını duyurduk. Mersin'deki STK'lar, başta büyükşehir belediyemiz, sivil inisiyatif, milletvekilleri, tek tek isimlerini söyleyerek 'Birlikte mücadele edelim, bu yatırım Mersin'den kaçırılmasın' dedik. Ama bir duyuyoruz ki başka yerlerde liman yapımı için ÇED raporuna müracaat edilmiş. AKP'nin Mersin ile bir zoru var. Mersin'den intikam alma gibi bir duygusu var. Ama Mersinli şunu iyi bilsin ki biz, bu limanı mutlaka Mersin'e, Mersin Ana Konteyner Aktarma Limanı olarak yapacağız. Az kaldı, geliyor gelmekte olan. CHP iktidarında Mersin Ana Konteyner Aktarma Limanı'nı hayata geçireceğiz."

YORUMLAR
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Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Cengiz Gökçel, Mersin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cengiz Gökçel: Ana Konteyner Aktarma Limanı, Tam Yatırıma Dönüşeceği Zaman Mersin'den Kaçırılıyor - Son Dakika

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