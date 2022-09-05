Cengiz Gökçel'den Sorgun Köyüne Mermer Ocağı Tepkisi: "Faaliyete Geçtiğinde Her Taş Köylünün Evinin Damına Düşecek"

CHP Mersin Milletvekili Cengiz Gökçel, Mersin'de etrafında 15 mermer ocağı bulunan Sorgun köyünün hemen yakınında bir mermer ocağı daha açılmak istendiğini belirterek, "Mermer ocağı faaliyete geçtiğinde Ziyaret Dağı'nda oradan düşecek her taş, Sorgun köylüsünün evinin damına düşecek. Bunu kabul etmek mümkün değil" dedi.

CHP Mersin Milletvekili Cengiz Gökçel, Mersin'in Erdemli ilçesine bağlı Sorgun köyüne yapılan mermer ocağına karşı çıkan köylüleri ziyaret etti. Gökçel, bölgede 15 mermer ocağı olduğunu kaydederek, "Bu bölge 15 tane mermer ocağının katlettiği doğaya dönüştü. Şimdi 15 mermer ocağının doğaya, meralara, tarım alanlarına verdiği zarar yetmezmiş gibi tam da Sorgun köyünün içine yeni bir mermer ocağı açılmaya çalışılıyor. Mermer ocağı faaliyete geçtiğinde Ziyaret Dağı'nda, oradan düşecek her taş Sorgun köylüsünün evinin damına düşecek. Bunu kabul etmek mümkün değil" diye konuştu.

Gökçel, ocağın ruhsatının iptali için köylülerin dava açtığını aktardı. Sorgun Köyü muhtarı Muhammet Gür, "Köyümüz tamamen mermer ocakları tarafından istila ediliyor. Köyün etrafında 15 tane mermer şirketi faaliyet gösteriyor. Şimdi de 16. mermer ocağı açılmak isteniyor. Sonumuzu hazırlamak istiyorlar. Çocuklarımız için, tarım için, topraklarımız için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz, yasal mücadeleyi sürdürüyoruz" dedi.