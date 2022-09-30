Cengiz Gökçel: "Dünyanın En Güzel 13'üncü Koyu Seçilen Tisan'ın Katledilmesine Neden Olacak Karar Alındı" - Son Dakika
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Cengiz Gökçel: "Dünyanın En Güzel 13'üncü Koyu Seçilen Tisan'ın Katledilmesine Neden Olacak Karar Alındı"

30.09.2022 17:09

CHP Mersin Milletvekili Cengiz Gökçel, Mersin’in Silifke ilçesinde bulunan ve ‘dünyanın en güzel 13’üncü koyu’ seçilen Tisan Yarımadası’nın yapılaşma tehdidiyle karşı karşıya olduğunu belirterek, “AKP ve MHP’li Büyükşehir Belediye Meclis üyelerinin dayatmasıyla çok katlı yapılaşmaya olanak tanıyan imar planını onaylayarak Tisan’ın katledilmesine neden olacak bir karar aldılar” dedi.

CHP Mersin Milletvekili Cengiz Gökçel, Mersin'in Silifke ilçesinde bulunan ve 'dünyanın en güzel 13'üncü koyu' seçilen Tisan Yarımadası'nın yapılaşma tehdidiyle karşı karşıya olduğunu belirterek, "AKP ve MHP'li Büyükşehir Belediye Meclis üyelerinin dayatmasıyla çok katlı yapılaşmaya olanak tanıyan imar planını onaylayarak Tisan'ın katledilmesine neden olacak bir karar aldılar" dedi.

CHP Mersin Milletvekili Cengiz Gökçel, Mersin'in Silifke ilçesinde bulunan ve 'dünyanın en güzel 13'üncü koyu' seçilen Tisan Yarımadası'ndaki yapılaşma tehdidiyle ilgili açıklama yaptı. Gökçel, şöyle konuştu:

"MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NDE AKP VE MHP'Lİ MECLİS ÜYELERİNİN DAYATMASIYLA TİSAN'I KATLEDECEK KARAR ALINDI"

" Dünya'nın 13. sırada kabul edilen en güzel koylarından birisi olan Tisan'dayız. Tisan, Mersin Büyükşehir Belediyesi'nde AKP ve MHP'li meclis üyelerinin dayatmasıyla çok katlı yapılaşmaya olanak tanıyan imar planını onaylayarak Tisan'ın katledilmesine neden olacak bir karar aldı. Büyükşehir Belediye Başkanımız Vahap Seçer, ısrarla Meclis'e bu kararı bir daha gündeme getirip bu kararlarından vazgeçmelerini istemelerine rağmen maalesef AKP ve MHP'li meclis üyeleri Tisan'ı, dünyanın en iyi 13. koyunu katledecek yüksek katlı imar değişikliği planına onay vererek Tisan'ı katledilmesine neden olacaklar.

"KARAR ÇIKMADAN İNŞAAT FİRMASININ REKLAMLARI YAYINLANDI"

Daha Meclise bu imar planı değişikliği planı gelmeden bir firma hem proje yapıyor ve projenin reklamına tanıtımına başlıyor. Daha meclisten karar çıkmadan bu firma neye güvenerek kimden cesaret alarak bu planları yapıp da reklamını yayınlıyor. Türkiye'de her şeyin oldu bitti ile olacağını zannediyorlar. Elbette bu kenti, bu doğayı koruyacak kanunlar da var, bununla mücadele edecek sivil toplum kuruluşları da var. Tisan'ın katledilmesine asla müsaade etmeyeceğiz."

"MUTLAKA BU KARARDAN VAZGEÇMELİLER"

İnşaat firmasının proje tanıtım tabelasının önünde de açıklama yapan Gökçel, "İmar planı süreci devam ederken reklamını yaptıkları proje dünyanın en güzel 13. koyu doğa harikasına bu ve buna benzer inşaatlar yapılarak beton yığını haline getirecekler. Bu kararı alanları kınıyorum, mutlaka bu karardan vazgeçmeliler" dedi.

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Kaynak: ANKA

Milliyetçi Hareket Partisi, Cengiz Gökçel, Mersin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cengiz Gökçel: 'Dünyanın En Güzel 13'üncü Koyu Seçilen Tisan'ın Katledilmesine Neden Olacak Karar Alındı' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Cengiz Gökçel: "Dünyanın En Güzel 13'üncü Koyu Seçilen Tisan'ın Katledilmesine Neden Olacak Karar Alındı" - Son Dakika
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