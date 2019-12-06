Son Dakika Haberleri: CHP Mihalgazi Teşkilatı Ataç'ı ziyaret etti
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CHP Mihalgazi Teşkilatı Ataç'ı ziyaret etti

6 saat önce

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, CHP Mihalgazi İlçe Başkanı Hasan Ünal ve partili kadınlar ile bir araya geldi.

CHP Mihalgazi Teşkilatı Ataç'ı ziyaret etti, System.String[]

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, CHP Mihalgazi İlçe Başkanı Hasan Ünal ve partili kadınlar ile bir araya geldi.


Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, CHP Mihalgazi İlçe Başkanı Hasan Ünal'ı ağırladı. CHP'li ilçe yöneticileri ile birlikte parti üyesi kadınların da yoğun katılım gösterdiği ziyarette Ünal, Başkan Ataç'a Mihalgazi'de gerçekleştirilen parti çalışmaları hakkında bilgiler aktardı. Misafirlerini ağırlamaktan dolayı mutluluk duyduğunu ifade eden Başkan Ataç da Ünal ve beraberindekilere başarı dileklerini iletti. Ünal ziyaret sonrasında yaptığı değerlendirmede, "Bugün Mihalgazi ilçemizdeki kadınlarımız ile birlikte Ahmet Başkan'ı ziyaret etmek istedik. İlçede sürdürdüğümüz çalışmalar hakkında da her zamanki gibi bizleri cesaretlendirdi. Bizleri her zamanki güler yüzlülüğü ile karşıladı, kendisine teşekkür ediyoruz" diye konuştu.


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Cumhuriyet Halk Partisi, Ahmet Ataç, Mihalgazi, Tepebaşı, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 02:55 Kaynak: İHA
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