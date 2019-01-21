Chp, Milas'ta Belediye Meclis Üyesi Adaylarını Belirledi

CHP Milas İlçe Örgütü üyeleri, Milas Belediye Meclis Üyesi adaylarını belirlemek üzere 5 noktada eğilim yoklaması için sandık başına gitti.

CHP Milas İlçe Örgütü üyeleri, Milas Belediye Meclis Üyesi adaylarını belirlemek üzere 5 noktada eğilim yoklaması için sandık başına gitti. Eğilim yoklamasında, 37 aday adayı sıralamaya girebilmek için sandıkta birbiriyle yarıştı.



CHP Milas İlçe Örgütü üyeleri, Milas Belediye Meclis Üyesi aday sıralamasını belirlemek için Eğilim Yoklaması'na katıldı. Muğla'da sadece Milas'ta, tüm üyelerin katılımıyla yapılan eğilim yoklaması ilçe merkezinde ve ilçemize bağlı Ören, Güllük, Selimiye ve Bafa mahallelerinde 18 sandıkta gerçekleştirildi. Eğilim yoklamasında, 37 aday adayı sıralamaya girebilmek için sandıkta birbiriyle yarıştı. Üyeler, en az 15, en çok 28 oy kullanarak, Milas Belediye Meclis Üyesi adaylarını belirledi.



Üyelerin yoğun katılımıyla yapılan Eğilim Yoklaması'na, CHP Muğla Milletvekili Suat Özcan, CHP Muğla eski Milletvekilleri, CHP Milas Belediye Başkan Adayı, mevcut Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, CHP Muğla İl Başkanı Adem Zeybekoğlu, CHP Milas İlçe Başkanı İlgin Göktepe, CHP Muğla İl Gençlik Kolları Başkanı Bekir Perçin, CHP Milas Kadın Kolları Başkanı Berrin Naz ve CHP Milas Gençlik Kolları Başkanı Göksel Billur katıldı. İYİ Parti Milas İlçe Başkanlığı Yönetimi de Eğilim Yoklaması'na ziyarette bulunarak, CHP Milas İlçe Başkanı İlgin Göktepe'ye, seçimlerin hayırlı, uğurlu olması dileklerini ilettiler.



Çok sayıda üyenin katılımıyla gerçekleştirilen eğilim yoklamasında, yapılan oy sayımının ardından, CHP Milas Belediye Meclis Üyesi aday sıralaması şu şekilde oluştu;



1. Mehmet Ateş, 2. Ali Rıza Öner, 3. Halil Mutlu, 4. Ece Gülen, 5. Mehmet Murat Yazar, 6. Harun Reşit Çavuşoğlu, 7. Gülşen Gökçe, 8. Şakir Özdemir, 9. Kenan Özdemir, 10. Cüneyt İlter, 11. Cenk Şimşek, 12. Mustafa Özgülergil, 13. Mehmet Tiryaki, 14. Özgür Mil, 15. Ahmet Kılbey, 16. Faik Karagöz, 17. Türkan Kaya, 18. Canan Çelenk, 19. Halil Kocabaşoğlu, 20. Şeref Çağırkan, 21. Mehmet Bozan, 22. Seyfi Sağlıcak, 23. Aysun Yılmaz, 24. Çağdaş Savaş, 25. Çağrı Uzun, 26. Aysun Karatoprak, 27. Kemal Dönmez, 28. Şenay Uysal.



Sıralamaya giremeyen yedek isimler



Yapılan oylamada sıralamaya giremeyen yedek isimler ise şöyle;



29. Veysel Özalp, 30. Hasan Alanya, 31. Talip Kızılateş, 32. Metin Şahin, 33. Mehmet Yılmaz, 34. Turgay Kınacı, 35. Ömür Ömer Kandak, 36. Hüseyin Bilge ve 37. Hakkı Ayakdaş.



Kontenjan



Öte yandan, CHP Milas Belediye Başkan Adayı, mevcut Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat tarafından daha önce yapılan açıklamaya göre; kontenjanda 1. Hüseyin Çöllüoğlu, 2. Cemil Zeybek ve 3. aday isimin beklemede olduğu ifade edilmişti. - MUĞLA

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