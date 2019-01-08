Chp, Milas'ta Sandık Başına Gidiyor

Muğla'nın Milas ilçesinde Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İlçe Başkanlığı ve üyeleri Milas Belediye Meclis Üyesi adaylarını belirlemek üzere eğilim yoklaması için sandık başına gidiyor.

Muğla'nın Milas ilçesinde Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İlçe Başkanlığı ve üyeleri Milas Belediye Meclis Üyesi adaylarını belirlemek üzere eğilim yoklaması için sandık başına gidiyor. Üye bazında yapılacak olan eğilim yoklamasında meclis adaylarının belirlenmesi konusundaki genel merkezin fermuar sistemi Milas'ta uygulanmayacak.



CHP Milas İlçe Başkanlığı, Milas Belediye Meclis Üyesi aday sıralamasını belirlemek için 20 Ocak 2019 Pazar günü üye bazında eğilim yoklaması yapacak. Tüm üyelerin katılımıyla yapılacak olan eğilim yoklaması İlçe Merkezi'nde ve ilçemize bağlı Ören, Güllük, Selimiye ve Bafa mahallelerinde gerçekleştirilecek.



Yapılacak olan eğilim yoklaması hakkında açıklamalarda bulunan CHP Milas İlçe Başkanı İlgin Göktepe; "Milas Belediye Meclis Üyesi adaylarının belirlenmesi konusundaki yapılacak olan eğilim yoklaması genel merkezimizin belirttiği gibi tekli sayıların genel merkez tarafından belirleneceği fermuar sistemi uygulaması ilçemizde yapılmayacak. Tüm üyelerin katılımıyla, üye bazında yapılacak olan eğilim yoklaması 20 Ocak 2019 Pazar günü ilçe merkezinde ve Ören, Güllük, Selimiye ve Bafa mahallelerimizde eş zamanlı olarak yapılacak. Milas'ta siyasi parti olarak sadece Cumhuriyet Halk Partisi'nin yapacağı eğilim yoklamasında, sandıkta demokrasi şöleni yaşamak isteyen tüm üyelerimiz ve CHP'ye gönül veren tüm vatandaşlarımız demokrasi şölenimize davetlidir" dedi. - MUĞLA

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