CHP Milletvekili Akın'dan Alman devine çağrı: "Balıkesir olarak bu yatırıma talibiz"

CHP Balıkesir Milletvekili ve Genel Başkan Başdanışmanı Ahmet Akın , Alman devi Volkswagen 'in Balıkesir'e yatırım yapması çağrısında bulundu. Ahmet Akın, "Volkswagen benzinli ve dizel otomobil üretmek için Türkiye ya da Bulgaristan 'a fabrika yatırımı yapmayı planlıyor. İbre Türkiye'den yana dönmüş durumda. Bu koşullarda Alman devinin Balıkesir'e yatırım yapması için avantajları var" dedi.Otomotiv devi Volkswagen Grubu (VW) bu yılın başında Avrupa 'daki emisyon sınırlamasına bağlı olarak Almanya 'daki fabrikalarında elektrikli araç üreteceği için Doğu Avrupa'da yeni bir fabrika kurma kararı aldı. Şirket, bazı önemli modellerinin benzin ve dizel motorlu modellerini bu fabrikada üreteceğini duyurmuştu. Bu yatırım yer için arayışta olan şirket yöneticilerinin Ankara 'da hükümet yetkilileri ile görüştüğü biliniyor.CHP Balıkesir Milletvekili ve Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Üyesi Ahmet Akın, Alman otomotiv devinin yatırım yapacağı ülke olarak Türkiye'yi tercih etmesinin an meselesi olduğu söyledi. "İbre Türkiye'ye dönük" diyen Ahmet Akın, otomotiv devine Balıkesir'de yatırım yapması için çağrıda bulundu. Akın, Balıkesir'in yerel dinamiklerinin el birliği ile hareket edip yatırımı Balıkesir'e kazandırmasının hem Balıkesir'e hem Türkiye'ye hem de Alman firmasına büyük yararlar sağlayacağının altını çizdi."Balıkesir'e çok şey katar"Ahmet Akın şu açıklamalarda bulundu:"Alman devi, 48'inci tesisi için Türkiye'de yer arayışında. Bulgaristan yerine Türkiye'de karar kılması an meselesi. Ki bu yatırım için Türkiye diğer ülkelere göre daha cazip. 22 yıldır mevcut yabancı otomotiv şirketlerinin fabrika yatırımları dışında Türkiye'ye yeni hiçbir marka gelmedi. Son 10-15 yıldır Türkiye'ye yatırımı tartışma konusu olan Alman devinin gelmesi Türk otomotiv sanayi için çok ama çok önemli. 2 Milyon Euro'luk bir yatırımın Balıkesir'e katacağı çok şey var. Bunun için, Balıkesir milletvekilleri olarak bir araya gelip Ankara'da bu yatırımın Balıkesir'e kazandırılması için beraber çalışma yapmalıyız. Balıkesir'in yerel dinamikleri, belediye başkanlarımız, odalar, kurum ve kuruluşlarımız bu yatırımın Balıkesir'e kazandırılması için çok kısa zamanda harekete geçmeliyiz. Balıkesir, İstanbul Bursa ve İzmir gibi metropollerin kesişiminde, Marmara ile Ege Bölgesi'ni birleştiren bir noktada. Avrupa'ya yakın. Otomotiv sektörü yatırımına uygun geniş arazi varlığına sahip. Endüstriyel limanlara kolay erişim imkanı ve sanayi merkezlerine hızlı ulaşım olanaklarına sahip. Genç ve dinamik bir çalışan nüfus. Tüm bu koşulları yatırımcıya anlatabilmemiz ve yatırım için Balıkesir'in cazip olduğunu göstermemiz için Balıkesirliler olarak bir araya gelmeliyiz." - BALIKESİR