Düziçi ilçesinde elektriğe yapılan yüksek zamlara tepki göstermek için yapılan protesto gösterilerine pek çok siyasi isim, Sivil Toplum Kuruluşu üyeleri ve vatandaşlarla birlikte CHP Osmaniye Milletvekili Baha Ünlü de katıldı.
Burada halkın hayat pahalılığıyla ilgili sıkıntılarını ve dertlerini dinleyen Ünlü, basın açıklaması yapmak üzere kameraların karşısına geçtiğinde engelli bir vatandaşa karşı gösterdiği tavır sosyal medyada gündem oldu.
Ünlü'nün ilçenin tanıdık simalarından biri olduğu öğrenilen Paşa isimli vatandaşı, "Ya şunu alın buradan ya" diyerek uzaklaştırdığı görüntüler tepki çekti.
Son Dakika › Güncel › CHP Milletvekili Baha Ünlü'den tepki çeken hareket! Engelli vatandaşa: Ya şunu alın buradan ya - Son Dakika