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CHP Milletvekili Baha Ünlü'nün engelli vatandaşa tavrı tepki çekti - Son Dakika

CHP Milletvekili Baha Ünlü'nün engelli vatandaşa tavrı tepki çekti

19.02.2022 23:08

Osmaniye'de elektrik zamlarına yapılan protesto gösterilerine katılan CHP Milletvekili Baka Ünlü'nün konuşma yapmak için kameralar karşısına geçtiğinde engelli bir vatandaşa "Ya şunu alın buradan ya" demesi sosyal medyada tepki çekti.

Düziçi ilçesinde elektriğe yapılan yüksek zamlara tepki göstermek için yapılan protesto gösterilerine pek çok siyasi isim, Sivil Toplum Kuruluşu üyeleri ve vatandaşlarla birlikte CHP Osmaniye Milletvekili Baha Ünlü de katıldı.

ENGELLİ VATANDAŞA TAVRI TEPKİ ÇEKTİ

Burada halkın hayat pahalılığıyla ilgili sıkıntılarını ve dertlerini dinleyen Ünlü, basın açıklaması yapmak üzere kameraların karşısına geçtiğinde engelli bir vatandaşa karşı gösterdiği tavır sosyal medyada gündem oldu.

"YA ŞUNU ALIN BURADAN YA"

Ünlü'nün ilçenin tanıdık simalarından biri olduğu öğrenilen Paşa isimli vatandaşı, "Ya şunu alın buradan ya" diyerek uzaklaştırdığı görüntüler tepki çekti.

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Son Dakika Güncel CHP Milletvekili Baha Ünlü'nün engelli vatandaşa tavrı tepki çekti - Son Dakika


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