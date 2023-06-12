CHP'li Milletvekili Çakır şehidin defini sırasında ortalığı gerince tepki çekti - Son Dakika
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CHP'li Milletvekili Çakır şehidin defini sırasında ortalığı gerince tepki çekti

13.06.2023 00:54

Mersin'in Erdemli ilçesinde Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Halil Şahin'in toprağa verildiği cenaze töreninde hoca dua ederken CHP Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır'ın müdahalede bulunarak ortamı germesi, şehit yakınlarının tepkisini çekti.

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit düşen 36 yaşındaki evli ve 2 çocuk babası Piyade Uzman Çavuş Halil Şahin, memleketi Mersin'in Erdemli ilçesinde düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı. Şehidin Alata Mezarlığı'nda naaşı defnedilirken CHP Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır'ın dua eden hocaya "Hoca Atatürk'e de söyle" diye bağırarak müdahale etmeye çalışması tepki çekti.

CHP'li vekilden şehit cenazesinde tepki çeken hareket

BELEDİYE BAŞKANI ARAYA GİRDİ

Şehidin kardeşleri ve yakınları, duanın bitmesinin ardından cenazede siyaset yapılması nedeniyle tepkilerini ortaya koydu. Araya Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer girerek, şehit yakınlarını sakinleştirmeye çalıştı. Bir süre devam eden gerginlik, daha fazla büyümeden sona erdi.

Kaynak: İHA
YORUMLAR (8)
  • abcde abcdef: Kendileri yani CHP li biri Atatürk ruhuna 1 fatiha okumamistır bu güne kadar ama herseyi dil uzattıkları dindar insanlardan diyanetten imamlardan beklerler. Kokuşmuş zihniyet Cevap Yaz 32 6 Yayından Kaldır
  • Mevlüt Sarioğlu: Terbiyesiz ve saygısız atatürkü çok seviyorsan onun için özel dua mevlidi şerif veya hayır hasenat yaparsın orada gelip MİLLETin önünde ukalalık yapmazsın Cevap Yaz 71 10 Yayından Kaldır
  • Hasan Kırkağaç: Cenazeye hiç gelmese daha iyiymiş. Daha cenazede nasıl bir adap ile durması gerektiğini bilmiyor.Ben sana vekil olmazsın demedim.Vekil olmuşsun ama adam olamamışsın.Yazık... Cevap Yaz 49 6 Yayından Kaldır
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Son Dakika Genel CHP'li Milletvekili Çakır şehidin defini sırasında ortalığı gerince tepki çekti - Son Dakika


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