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CHP Milletvekili Gürer'den EYT'lilere ilişkin açıklama

6 saat önce

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, emeklilikte yaşa takılanların mağduriyetleri için siyasi partilerin ortak çözüm üretebileceğini bildirdi.

CHP Milletvekili Gürer'den EYT'lilere ilişkin açıklama, System.String[]

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, emeklilikte yaşa takılanların mağduriyetleri için siyasi partilerin ortak çözüm üretebileceğini bildirdi.

Gürer, yazılı açıklamasında, emeklilikte yaşa takılanların mağduriyetinin ciddi boyutlara ulaştığını savundu.

AK Parti iktidarının 2008'de yaptığı değişiklikle emeklilik yaşının 58'e, kademeli olarak da 65'e yükseltildiğini belirten Gürer, şunları kaydetti:

"Süreç içinde emeklilikte yaşa takılanların sayısı arttı. Ekonomik sorunlarla emekliliği gelen ancak yaşa takılan binlerce kişi işsiz kaldı. İş aramaya gittiklerinde işveren 'yaşlısın' diye iş vermiyor. Devlet 'gençsin' diye 50 yaşını geçse de emekli etmiyor. İktidar mağduriyetleri görmezden geliyor. 17 yıldır ülkeyi yöneten AK Parti, ne kadar EYT'li prim ödemiş, onu da açıklamalı ki sanki hak etmediği bir maaş talebi varmış gibi olan algı ortadan kalksın. EYT'lilerin içinde oldukları mağduriyet için siyasi partiler ortak çözüm üretilebilir. Bu sorun yok sayılamaz."

Cumhuriyet Halk Partisi, Milletvekili, EYT, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 12:42 Kaynak: AA
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