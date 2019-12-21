CHP Milletvekili Kaya: "Her takım kendi yağıyla kavrulsun" - Son Dakika
Son Dakika Spor CHP Milletvekili Kaya: 'Her takım kendi yağıyla kavrulsun' - Son Dakika Spor

CHP Milletvekili Kaya: "Her takım kendi yağıyla kavrulsun"

6 saat önce

CHP Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya, Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) takım harcama limitini yüzde 30'dan yüzde 40'a çıkarmasına ilişkin, "Harcama limiti artırılarak Türk futboluna aslında iyilik değil, kötülük yapılıyor.

CHP Milletvekili Kaya:

CHP Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya, Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) takım harcama limitini yüzde 30'dan yüzde 40'a çıkarmasına ilişkin, "Harcama limiti artırılarak Türk futboluna aslında iyilik değil, kötülük yapılıyor. Her takım kendi yağıyla kavrulsun." dedi.

Kaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Trabzonlu ve Trabzonsporlu olmaktan onur duyduğunu söyledi.

Bu hafta Yukatel Denizlispor mağlubiyetinin kendilerini üzdüğünü dile getiren Kaya, "Oyuncularımızda motivasyon bozukluğu vardı. Bu da sahaya yansıdı ama Trabzonspor yaptıklarıyla, duruşuyla, ahlaklı spor anlaşıyla Türk futbolunda örnek olabilecek nitelikte bir takım." diye konuştu.

Trabzonspor'un, Başkan Ahmet Ağaoğlu döneminde altyapıya önem veren, altyapıdan yetiştirdiği değerlerle yürümeye çalışan bir takım hüviyetinde olduğunu dile getiren Kaya, "Çok da iyi gidiyor. Yeni bir başlangıç yaptı. Yeni bir yönetimimiz var. Borçlarını yapılandırdı. Trabzonspor'un gidişini ve geleceğini çok iyi görüyorum. Trabzonspor emin ellerde." değerlendirmesinde bulundu.

TFF'nin, takım harcama limitini yüzde 30'dan yüzde 40'a çıkarmasının hata olduğunu savunan Kaya, "Umuyorum böyle bir hata yapılmaz. Çünkü Trabzonspor, TFF'nin çıkardığı yönetmeliğe, talimata uygun şekilde borçlarını yapılandırdı. Alınan kararın gereğini yerine getirerek ahlaklı bir davranış gösterdi." dedi.

"Kulüplerin batışını hızlandıracak"

Süper Lig'in ortasında takım harcama limitinin yüzde 40'a çıkarılacağına ilişkin gündem oluştuğuna değinen Kaya, şunları kaydetti:

"Bunu asla doğru bulmuyoruz. Trabzonspor dürüstlüğünün bedelini ödesin istiyorlar. Kulüpler zaten yeterince borçlu. Bunun üzerine harcama limiti artırılarak Türk futboluna aslında iyilik değil, kötülük yapılıyor. Her takım kendi yağıyla kavrulsun. Bütçesini, hesabını buna göre yapsın. Bu yüzden bu karar alındı. Trabzonspor da bu kararın gereği olarak borçlarını yüzde 30'a göre yapılandırdı. Şimdi yüzde 40'a çıkarılıyor. Bu, kulüpler için de doğru bir şey olmayacak. Bence kulüplerin batışını hızlandıracak. Umarım bu yanlıştan dönülür."

Cumhuriyet Halk Partisi, Milletvekili, Trabzonspor, Trabzon, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.12.2019 11:46 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

CHP'li Çakırözer'den "Cumhuriyet gazetesine el bombası atalım" sözlerine tepki
Trabzonspor, Badou Ndiaye ile anlaştı CHP Elazığ Merkez İlçe Başkanlığı'nda yumruklu kavga Abdurrahim Dursun'a Westerlo'dan resmi teklif

Son Dakika Haberleri
18:30 Futbol: Süper Lig - Son Dakika Spor
18:26 Voleybol: AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley - Son Dakika Spor
18:22 Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi - Son Dakika Spor
18:21 Süper Lig: Kasımpaşa: 1 - Gaziantep FK: 4 (İlk yarı) - Son Dakika Spor
18:18 Maçın ardından - Son Dakika Spor
17:51 Çaykur Rizespor, Malatyaspor'u 2-0 mağlup etti - Son Dakika Spor
17:25 Abdurrahim Dursun'a Westerlo'dan resmi teklif - Son Dakika Spor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.12.2019 18:35:16. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: CHP Milletvekili Kaya: "Her takım kendi yağıyla kavrulsun" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]