CHP Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya, Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) takım harcama limitini yüzde 30'dan yüzde 40'a çıkarmasına ilişkin, "Harcama limiti artırılarak Türk futboluna aslında iyilik değil, kötülük yapılıyor. Her takım kendi yağıyla kavrulsun." dedi.

Kaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Trabzonlu ve Trabzonsporlu olmaktan onur duyduğunu söyledi.

Bu hafta Yukatel Denizlispor mağlubiyetinin kendilerini üzdüğünü dile getiren Kaya, "Oyuncularımızda motivasyon bozukluğu vardı. Bu da sahaya yansıdı ama Trabzonspor yaptıklarıyla, duruşuyla, ahlaklı spor anlaşıyla Türk futbolunda örnek olabilecek nitelikte bir takım." diye konuştu.

Trabzonspor'un, Başkan Ahmet Ağaoğlu döneminde altyapıya önem veren, altyapıdan yetiştirdiği değerlerle yürümeye çalışan bir takım hüviyetinde olduğunu dile getiren Kaya, "Çok da iyi gidiyor. Yeni bir başlangıç yaptı. Yeni bir yönetimimiz var. Borçlarını yapılandırdı. Trabzonspor'un gidişini ve geleceğini çok iyi görüyorum. Trabzonspor emin ellerde." değerlendirmesinde bulundu.

TFF'nin, takım harcama limitini yüzde 30'dan yüzde 40'a çıkarmasının hata olduğunu savunan Kaya, "Umuyorum böyle bir hata yapılmaz. Çünkü Trabzonspor, TFF'nin çıkardığı yönetmeliğe, talimata uygun şekilde borçlarını yapılandırdı. Alınan kararın gereğini yerine getirerek ahlaklı bir davranış gösterdi." dedi.

"Kulüplerin batışını hızlandıracak"

Süper Lig'in ortasında takım harcama limitinin yüzde 40'a çıkarılacağına ilişkin gündem oluştuğuna değinen Kaya, şunları kaydetti:

"Bunu asla doğru bulmuyoruz. Trabzonspor dürüstlüğünün bedelini ödesin istiyorlar. Kulüpler zaten yeterince borçlu. Bunun üzerine harcama limiti artırılarak Türk futboluna aslında iyilik değil, kötülük yapılıyor. Her takım kendi yağıyla kavrulsun. Bütçesini, hesabını buna göre yapsın. Bu yüzden bu karar alındı. Trabzonspor da bu kararın gereği olarak borçlarını yüzde 30'a göre yapılandırdı. Şimdi yüzde 40'a çıkarılıyor. Bu, kulüpler için de doğru bir şey olmayacak. Bence kulüplerin batışını hızlandıracak. Umarım bu yanlıştan dönülür."