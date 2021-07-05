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CHP Milletvekili Levent Gök, Makine ve Kimya Endüstrisi Anonim Şirketi kurulmasını değerlendirdi - Son Dakika

CHP Milletvekili Levent Gök, Makine ve Kimya Endüstrisi Anonim Şirketi kurulmasını değerlendirdi

05.07.2021 16:37
CHP Milletvekili Levent Gök, Makine ve Kimya Endüstrisi Anonim Şirketi kurulmasını değerlendirdi, System.String[]

CHP Ankara Milletvekili Levent Gök, Makine ve Kimya Endüstrisi Anonim Şirketi kurulmasını içeren kanunu Anayasa Mahkemesine taşıyacaklarını söyledi.

CHP Ankara Milletvekili Levent Gök, Makine ve Kimya Endüstrisi Anonim Şirketi kurulmasını içeren kanunu Anayasa Mahkemesine taşıyacaklarını söyledi.

Gök, partisinin Kırıkkale il başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, CHP olarak Kırıkkale'de vatandaşlarla büyük bir miting yaptıklarını ve TBMM'de kurulan komisyonda önemli konuşmalar yaparak konuyu gündeme getirdiklerini ifade etti.

Çıkarılan kanunla ilgili halkı bilinçlendirmeye ve aydınlatmaya çalıştıklarını anlatan Gök, "Türkiye gündemine giren bu konuyu kamuoyuna yeteri ağırlıkta taşıdık. Bu her yerden görüldü. Çıkarılan bu kanunla ilgili neler yaşanacağını biliyoruz. Biz çıkarılan bu kanunu parti olarak Anayasa Mahkemesine taşıyacağız." dedi.

Toplantıya, CHP Kırıkkale Milletvekili Ahmet Önal, İl Başkanı Onur Yüksel Bozdağ ve partililer katıldı.

CHP Milletvekili Levent Gök, Makine ve Kimya Endüstrisi Anonim Şirketi kurulmasını değerlendirdi
CHP Milletvekili Levent Gök, Makine ve Kimya Endüstrisi Anonim Şirketi kurulmasını değerlendirdi

Cumhuriyet Halk Partisi, Milletvekili, Levent Gök, Anayasa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel CHP Milletvekili Levent Gök, Makine ve Kimya Endüstrisi Anonim Şirketi kurulmasını değerlendirdi - Son Dakika


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