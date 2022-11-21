Gaziantep'in Karkamış ilçesine Suriye'den PKK/YPGli teröristler tarafından düzenlenen roketli saldırıda, 3 kişi yaşamını yitirdiği, 10 kişi de yaralandı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ölenlerden birinin öğretmen, birinin ise çocuk olduğunu açıkladı. İlçede eğitime 1 gün ara verildi.
CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat, bugün Gaziantep Karkamış'ta yaşanan hava saldırısında yeğeni Hasan Karataş'ın yaşamını yitirdiğini açıkladı. Polat, sosyal medya hesabında şu mesajı paylaştı; "Yüreğimiz yanıyor. Gaziantep'in Karkamış ilçesine hain terör örgütü tarafından düzenlenen roket saldırısında yeğenimiz Hasan Karataş hayatını kaybetti. Teröre lanet olsun."
Son Dakika › Güncel › Karkamış'a düzenlenen roketli saldırıda CHP Milletvekili Mahir Polat'ın yeğeni de hayatını kaybetti - Son Dakika