Karkamış'a düzenlenen roketli saldırıda CHP Milletvekili Mahir Polat'ın yeğeni de hayatını kaybetti - Son Dakika
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Karkamış'a düzenlenen roketli saldırıda CHP Milletvekili Mahir Polat'ın yeğeni de hayatını kaybetti

21.11.2022 16:10

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir Milletvekili Mahir Polat, Gaziantep'in Karkamış ilçene Suriye tarafından düzenlenen roketli saldırıda hayatını kaybeden 3 kişiden birinin yeğeni Hasan Karataş olduğunu duyurdu. Polat, acı haberi, "Yüreğimiz yanıyor. Gaziantep'in Karkamış ilçesine hain terör örgütü tarafından düzenlenen roket saldırısında yeğenimiz Hasan Karataş hayatını kaybetti. Teröre lanet olsun" paylaşımıyla duyurdu.

Gaziantep'in Karkamış ilçesine Suriye'den PKK/YPGli teröristler tarafından düzenlenen roketli saldırıda, 3 kişi yaşamını yitirdiği, 10 kişi de yaralandı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ölenlerden birinin öğretmen, birinin ise çocuk olduğunu açıkladı. İlçede eğitime 1 gün ara verildi.

CHP Milletvekili Mahir Polat'ın Yeğeni Hasan Karataş, Karkamış'a Düzenlenen Roketli Saldırıda Yaşamını Yitirdi
CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat.

CHP'Lİ POLAT: YÜREĞİMİZ YANIYOR

CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat, bugün Gaziantep Karkamış'ta yaşanan hava saldırısında yeğeni Hasan Karataş'ın yaşamını yitirdiğini açıkladı. Polat, sosyal medya hesabında şu mesajı paylaştı; "Yüreğimiz yanıyor. Gaziantep'in Karkamış ilçesine hain terör örgütü tarafından düzenlenen roket saldırısında yeğenimiz Hasan Karataş hayatını kaybetti. Teröre lanet olsun."

CHP Milletvekili Mahir Polat'ın Yeğeni Hasan Karataş, Karkamış'a Düzenlenen Roketli Saldırıda Yaşamını Yitirdi
Kaynak: ANKA
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Son Dakika Güncel Karkamış'a düzenlenen roketli saldırıda CHP Milletvekili Mahir Polat'ın yeğeni de hayatını kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Karkamış'a düzenlenen roketli saldırıda CHP Milletvekili Mahir Polat'ın yeğeni de hayatını kaybetti - Son Dakika
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