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CHP Milletvekili Metin İlhan Açıklaması

31 dakika önce

CHP Kırşehir Milletvekili Metin İlhan, TBMM Genel Kurulunda yağış nedeniyle Kırşehir'in köylerinde oluşan hasarı anlattı.

CHP Milletvekili Metin İlhan Açıklaması, System.String[]
CHP Kırşehir Milletvekili Metin İlhan, TBMM Genel Kurulunda yağış nedeniyle Kırşehir'in köylerinde oluşan hasarı anlattı.

Milletvekili İlhan, Kırşehir'in yapısı ve nüfusuna bakıldığında önemli tarım kentlerinden birisi olduğunu ve yetkili birimlerin duyarlı davranacaklarını söyledi.

İlhan konuşmasında, "Kırşehir ilimize bağlı ilçemizde dolu yağışı nedeniyle birçok köy ve mahallede maddi hasar meydana gelmiştir. Yoğun dolu yağışı köylerde tarımla uğraşan çiftçilerimizin arazilerinde ciddi zarar ve hasara yol açmıştır. Kaman ilçemizde kuraklığın da kendini göstermesi ekilen arazilerin verimliliğini düşürerek olumsuz yönde etkilemiştir. Boztepe ilçesinde 7 köy, Mucur ilçesinde 13 köy ve Kaman ilçesinde 1 köy ile 3 mahalle ciddi hasar alan yerler arasındadır. Çiftçinin mağduriyetinin giderilmesi ve zararının karşılanması yönünde gerekli yardım ve desteğin yapılmasına ilişkin olarak harekete geçilmesi adına, Tarım Bakanımız olmak üzere tüm yetkililere sesleniyorum."dedi.

Şehri hafta başından itibaren etkisi altına alan yağışlarda İl Tarım ve Orman İl Müdürlüğü verilerine göre Kırşehir genelinde 57 köyde 280 bin dekar arazinin zarar gördüğünü belirtilmişti. - KIRŞEHİR
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 10:11 Kaynak: İHA
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