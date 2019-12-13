CHP Milletvekili Metin İlhan Açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Güncel CHP Milletvekili Metin İlhan Açıklaması - Son Dakika

CHP Milletvekili Metin İlhan Açıklaması

6 saat önce

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kırşehir Milletvekili Metin İlhan, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bütçesi üzerine TBMM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmasında kadına yönelik şiddet ve negatif ayrımcılığın son bulması gerektiğini söyledi.

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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kırşehir Milletvekili Metin İlhan, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bütçesi üzerine TBMM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmasında kadına yönelik şiddet ve negatif ayrımcılığın son bulması gerektiğini söyledi.


Milletvekili İlhan, "Temel kıstas bütçe hedefinin insan odaklı olması gerektiğidir. Geçici ve günü kurtaran bir bakış açısıyla değil, geniş bir perspektifle bireylerin sosyal refahını arttıran, psiko-sosyal açıdan toplumla uyumlu olmalarını sağlayan bir vizyonla oluşturulması gerekmektedir"dedi.


Sosyal Devlet olmanın gerekleri arasında; engelli ve muhtaç durumda olan bireylere gereken maddi destek ve yardımların yapılmasının yer aldığını anlatan İlhan,"Ekonomideki gidişat nedeniyle alt gelir grupları oranındaki artışla birlikte oluşan büyümenin yapılan yardımlardaki eksiklikleri ortaya koymakta, ülke nüfusunun yüzde 10 oranında engelli bireylerden oluşturuyor. Aileleri ile birlikte bu oranın 25 milyona yaklaşmakta olduğunu biliyoruz.


Kadına yönelik şiddetin temel sebepleri olarak eğitim alanında ve kadının iş yaşamındaki yeri konularında sosyo-kültürel açıdan ülkenin geride olduğu ve negatif ayrımcılığa yer vermeden kadının iş yaşamında ve sosyal hayatın içerisindeki tüm alanlarda eşit konumlandırılması ile sorunların aşılıp çözüme ulaştırılabileceğine ve kadın haklarının savunulması noktasında gereken ciddiyetin gösterilmesi gerekir. "İstanbul Sözleşmesi" hususunda da atılan adımların yarıda bırakılmadan ivedilik kazandırılarak ele alınması gerekir"diye konuştu. - KIRŞEHİR

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Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 09:53 Kaynak: İHA
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