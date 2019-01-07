CHP Milletvekili Metin İlhan: "Çocuklara Umut Olmak İçin Gönüllü Bağışçı Olmalıyız"
1 saat önce
Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezinde düzenlenen 'Kan Bağışı Can Bağışı' etkinliğine katılan CHP Milletvekili Metin İlhan, çocuklara umut olmak için düzenlenen etkinliklere katılımlarında yoğun olması gerektiğini belirtti.
Neşet Ertaş
Kültür Sanat Merkezinde düzenlenen 'Kan Bağışı Can Bağışı' etkinliğine katılan CHP Milletvekili Metin İlhan
, çocuklara umut olmak için düzenlenen etkinliklere katılımlarında yoğun olması gerektiğini belirtti.
Kök Hücre tedavisi olmak isteyen hastalar için kurulan TÜRKÖK bünyesinde ki kemik iliği bankasına CHP milletvekili Metin İlhan'da gönüllü bağışçı olarak destek verdi. Çocuklara umut olunması gerektiğini anlatan İlhan, "Bizlerin en büyük dileği çocukların yaşamlarına dokunabilmek. Bağış kampanyasına katılan herkese teşekkür ederiz. Çocuklarımızın hayata gülümseyerek bakması önemli. Bizler için en güzeli çocukların hayatlarına dokunmak önemli iliğin tutması çok önemli Kırşehirliler düzenlenen bağış kampanyasına daha fazla alaka göstermeli" dedi. Sabah
başlatılan ve 5 gün sürecek kampanyaya Kırşehir Valisi İbrahim Akın, Belediye Başkanı Yaşar
Bahçeci, AK Parti milletvekili Mustafa Kendirli
'de kanlarını vererek destek olmuşlardı. - KIRŞEHİR
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Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 04:41 Kaynak: İHA
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