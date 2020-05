CHP Milletvekili Metin İlhan,

Engelliler Haftası nedeniyle açıklamada bulunan CHP Kırşehir Milletvekili Metin İlhan, engelliliğin hayatın yadsınamaz bir gerçeği olduğunu söyledi.



Milletvekili İlhan yaptığı açıklamada, "Engelli bireyleri ve yaşadıkları sorunları daha iyi anlamak, engelliliğin önlenip aşılabileceği konularında eğitimin büyük bir öneme sahip olduğunu bilmek gerekir. Engellilik, hayatın ve insanlığın bir parçası, yadsınamayacak bir gerçeğidir. Dolayısıyla doğumdan ölüme kadar yaşamın her anında doğuştan ya da sonradan oluşabilecek etkilerle engelli adayı olunabileceği yönünde empatik yaklaşımlar içinde olunmalı ve hayatın her noktasında bu bilinç ve farkındalık çerçevesinde hareket edilmelidir ki toplumda engelli bireylerle bir arada, dayanışma içerisinde olunması gerektiği unutulmadan, onların haklarına saygıyı yitirmeden tutum sergilenmelidir" dedi. Engelli her bireyin tüm sürecinde ailelerinin olduğunu ifade eden İlhan, açıklamasını şöyle sürdürdü;



"Engelli bireylerin tüm süreçlerinde öncelikli olarak aileleri yer almaktadır. Bu sebeple her adımda aileleriyle olan engelli bireylerin yaşamın her anında, her noktasında desteklenmelerinde ve ihtiyaçlarının karşılanmasında ebeveynlerinin büyük bir rolü vardır. Yaşamın gerçek yüzü olan engellilik ve engelli olma hali ele alındığında toplumda sağlıktan, eğitime, istihdama varana kadar çok sayıda hususta engelli bireyler için atılması gereken adımlar bulunmaktadır. Toplumsal roller bağlamında, sosyo kültürel, sosyo ekonomik ve psikolojik açılardan ciddi yükümlülükler taşıyan ve mücadeleler veren engelli bireye sahip aileler her anlamda desteklenmelidir." - KIRŞEHİR