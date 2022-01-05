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CHP Milletvekili Nihat Yeşil: 2021'in ilk 8 ayında 914 bin kişinin doğalgazı kesildi - Son Dakika

CHP Milletvekili Nihat Yeşil: 2021'in ilk 8 ayında 914 bin kişinin doğalgazı kesildi

05.01.2022 16:50
CHP Milletvekili Nihat Yeşil: 2021'in ilk 8 ayında 914 bin kişinin doğalgazı kesildi

CHP Milletvekili Nihat Yeşil, doğalgaz borcu sebebiyle icralık olan abonelere ilişkin bilgiler paylaştı, '2020'de 779 bin, 2021'in ilk 8 ayında ise 914 bin kişinin doğalgazı kesildi' dedi.

CHP'li vekil Nihat Yeşil, Türkiye genelinde doğalgazı kesilen ve icralık olan abonelerin sayısını Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'na sordu. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Yeşil'in sorularını yazılı olarak yanıtladı.

DÖNMEZ'İN VERDİĞİ RAKAMLAR KAMUOYU İLE PAYLAŞILDI:

"Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'na 15 Ekim 2021'de vermiş olduğumuz soru önergesine zamanında yanıt vermediler. Sorduğumuz soru; Türkiye genelinde aboneliği kesilen, icralık olan tüm doğal gaz abonelerinin sayısının tarafımıza iletilmesiydi. Aradan üç ay geçtikten sonra verilen yanıtta, Türkiye genelinde doğal gazı kesilen abone sayısı 2019 yılında 890 bin 313 kişi, icralık olan abone sayısı 61 bin 400 kişi. 2220 yılında doğal gazı kesilen abone sayısı 779 bin 274 kişi, icralık olan abone sayısı 53 bin 132. 2021 yılında ise ilk 8 ay içinde için doğal gazı kesilen abone sayısı 914 bin 779 kişi, icralık olan abone sayısı 48 bin 756 kişi."

YEŞİL, "SÜREKLİ GELEN ZAMLAR HALKIN MAĞDUR EDİLDİĞİNİ" BELİRTEREK ŞUNLARI İFADE ETTİ:

"Ankara genelinde doğal gazı kesilen abone sayısı 2019 yılında 74 bin 61 kişi, 2020 yılında 87 bin 626 kişi, 2021 yılının ilk 8 ayında 107 bin 679 kişi. Şimdi, doğal gaza yüzde 25'e yakın gelen zamma karşılık düşünün halkın ne durumda olduğunu, ne zorluklar çektiğini. Böyle bir süreci yaşayan, yoksullukla cebelleşen, yoksullukla baş başa kalan bu halka çözüm yerine sürekli zamlarla halkı mağdur ediyorlar.

Bu, sadece doğal gazda olan zammın ifadesi ve icralık olan kısım. Bunun elektriği, gıdası, sağlığı, okul masrafı var. Doğal gaza zam geldiği zaman iğneden ipliğe zam geliyor. İnsanlar çaresiz kaldı. Buna tek çare ise bu halkın kendine özgüvenidir. Bu toplum kendi geleceğini yaratmaya çalışıyor ama ne garip ki yönetenler, siyasi iktidar, 4 tane tefecinin hesabını yaparak onları zenginleştirmeye çalışıyor. Bu halkın iradesini ortaya koymanın tek yolu en kısa sürede seçime gitmektir."

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Doğalgaz, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: CHP Milletvekili Nihat Yeşil: 2021'in ilk 8 ayında 914 bin kişinin doğalgazı kesildi - Son Dakika
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