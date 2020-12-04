CHP Milletvekili Önal'dan Kovid 19 açıklaması - Son Dakika

CHP Kırıkkale Milletvekili Ahmet Önal, yeni tip koronavirüs (Kovid 19) salgınının tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de ciddi sorunları beraberinde getirdiğini belirtti.

Önal, yaptığı yazılı açıklamada, uzun dönemdir derin ekonomik kriz içerisinde olan ülkemizin bu salgının da etkisi ile daha da sıkıntılı günler geçirmeye başladığını savundu.

Önal, "Geçtiğimiz günlerde Kırıkkale Üniversitesi çeşitli iş kollarında çalıştırılmak üzere iş ilanı verdi. 97 kişinin alınacağının belirtildiği ilana binlerce Kırıkkaleli iş bulma umudu ile müracaat etti. En büyük sorunumuz işsizlik, yoksulluk ve geçim sıkıntısı." ifadelerini kullandı.

Önal, sorunları çözmek, vatandaşı hak ettiği hizmetlere kavuşturmak için var güçleriyle çalışmaya devam edeceklerini, sorunları yerinde tespit edip ısrarla TBMM'de ve her ortamda Kırıkkale'nin haklarını savunacaklarını kaydetti.