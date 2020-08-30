CHP Milletvekili Şevkin, Kozan'da yanan orman bölgesinde incelemede bulundu - Son Dakika

Bölgede incelemede bulunan Şevkin, yangından etkilenen vatandaşların da sorunlarını dinleyip yanlarında olduklarını belirtti.

Daha sonra yangına müdahale için kurulan geçici üs bölgesini ziyaret eden Şevkin, itfaiye ekiplerine gösterdikleri çaba için teşekkür etti.

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