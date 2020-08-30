CHP Milletvekili Şevkin, Kozan'da yanan orman bölgesinde incelemede bulundu - Son Dakika

CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin, Kozan'da yanan orman bölgesinde incilemede bulundu.
Şevkin, ilçeye giderek Kozan Kaymakamı Şafak Gürçam'a yangın nedeniyle geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.
Daha sonra yangına müdahale için kurulan geçici üs bölgesini ziyaret eden Şevkin, itfaiye ekiplerine gösterdikleri çaba için teşekkür etti.
Bölgede incelemede bulunan Şevkin, yangından etkilenen vatandaşların da sorunlarını dinleyip yanlarında olduklarını belirtti.
Haber Yayın Tarihi: 30.08.2020 14:53 - Kaynak: AA
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