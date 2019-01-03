Son Dakika Haberleri: CHP Milletvekili Tığlı'nın İlçe Ziyaretleri

CHP Milletvekili Tığlı'nın İlçe Ziyaretleri

1 saat önce

CHP Giresun Milletvekili Necati Tığlı, Bulancak ve Piraziz ilçelerinde esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

CHP Milletvekili Tığlı'nın İlçe Ziyaretleri, System.String[]
CHP Giresun Milletvekili Necati Tığlı, Bulancak ve Piraziz ilçelerinde esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Tığlı, yaptığı yazılı açıklamada, ziyaretlerinde esnaf ve vatandaşlarla sohbet ettiğini, sorun ve taleplerini dinlediğini belirtti.

İlçe ziyaretlerinde teşkilatlarla da bir araya geldiğini ifade eden Tığlı, şunları kaydetti:

"Seçim dönemi bittikten sonra da yurttaşlarımızla bir arada olacağımızın sözünü vermiştik. Bu yüzden Meclis'ten arta kalan bütün zamanımızı seçim bölgemiz olan Giresun'da geçirmeye özen gösteriyoruz. 31 Mart Mahalli İdareler seçimlerinde iddialıyız. CHP olarak bu seçimden alnımızın akıyla çıkıp bu ülkede huzuru tesis edeceğiz. İnşallah martın sonu bahar olacak."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 03:32 Kaynak: AA

Milletvekili, Cumhuriyet Halk Partisi, Güncel
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