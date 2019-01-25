Son Dakika Haberleri: CHP Milletvekili Tutdere İşçilerle Bir Araya Geldi

CHP Milletvekili Tutdere İşçilerle Bir Araya Geldi

26 dakika önce

CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere ve beraberindeki partililer Besni ilçesinde 2012 yılında işten ve tazminatları verilmeyen işçilerle görüştü.

CHP Milletvekili Tutdere İşçilerle Bir Araya Geldi, System.String[]
CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere ve beraberindeki partililer Besni ilçesinde 2012 yılında işten ve tazminatları verilmeyen işçilerle görüştü.

CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, İl Başkanı Deniz Çakmak, İlçe Başkanı Hakan Kılınç ve Belediye Başkan Adayı Vakkas Açar, mağdur işçilerle biraya geldi. 2012 yılında 105 işçinin tazminatsız olarak iflas gerekçesiyle işten çıkartılmasıyla ilgili CHP heyeti işçileri dinledi.

Fabrika yetkililerini mahkemeye veren ve davayı kazana işçiler ile bir araya gelen Milletvekili Abdurrahman tutdere, konunun takipçisi olacağını ve işçilerin mağduriyetinin giderilmesi için elinden geleni yapacağını söyledi.

İşçiler ise seslerini duyurmak istediklerini ve bunun için siyasi desteğe ihtiyaç duyduklarını ifade ettiler. - ADIYAMAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 05:39 Kaynak: İHA

Abdurrahman Tutdere, Adıyaman, Milletvekili, Cumhuriyet Halk Partisi, Politika
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