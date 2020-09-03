CHP Milletvekili Ulaş Karasu'dan Sivas Kongresi mesajı - Son Dakika

CHP Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, Sivas Kongresi'nin 101. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarının Samsun'dan başlattıkları ulusal kurtuluş mücadelesinin en önemli noktasının Sivas Kongresi olduğunu belirten Karasu, mesajında, "Sivas'ta alınan kararlarla cumhuriyetin temelleri atılmıştır. Manda ve himaye fikrinin kesin olarak reddedildiği, 'Milli sınırlar içinde vatan bir bütündür, parçalanamaz' kararının çıktığı Sivas Kongresi, 101 yıl önce işgal altında olan topraklarımıza güneş gibi doğmuştur." ifadelerini kullandı.

Sivas'ın Milli Mücadele'ye 108 gün ev sahipliği yaptığını hatırlatan Karasu, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 2 Eylül'den 18 Aralık'a kadar Milli Mücadele'yi Sivas'tan yönetmiş, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluş çalışmalarını başlatmış, Sivas'ı direnişin başkenti yapmıştır. Bu bağlamda Sivas, cumhuriyetin temellerinin atıldığı kenttir. Bu gururu bugün tüm Sivaslılar olarak coşkuyla yaşamaya devam ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Sivas Kongresi'nin aynı zamanda Cumhuriyet Halk Partisi'nin ilk kongresi olduğunun altını çizen Karasu, şöyle devam etti:

"Cumhuriyet Halk Partisi, işgal şartlarında milletin bağrından doğmuş, onun bağımsızlık ve istiklal azmi neticesinde kurulmuştur. Bugün Cumhuriyet Halk Partisi'nin her bir neferi milletimizin sesi ve temsilcisi olmaya devam etmektedir. Bu duygu ve düşüncelerle 4 Eylül Sivas Kongresi'nin 101. yıl dönümünde başta Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm Milli Mücadele kahramanlarımızı ve aziz şehitlerimizi saygı ve minnetle anıyorum."