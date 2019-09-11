CHP milletvekilinin eşine "özel kalem müdürlüğü" talebi

AK Parti Burdur Merkez İlçe Başkanı Hüseyin Okan, Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz'in, CHP Ankara Milletvekili ve Parti Meclisi Üyesi Gamze Taşcıer'in eşinin belediyede istisnai kadrodan özel kalem müdürü olarak atanması için talepte bulunduğunu belirterek, duruma tepki gösterdi.

Okan, yaptığı yazılı açıklamada, Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz'in 2014 yılında göreve geldiğinde akrabası Ali Burak Polat'ı özel kalem müdürlüğüne istisnai kadrodan memur yaptığını ifade etti.

Ercengiz'in özel kalem müdürlüğü için yeni bir talepte bulunduğunu belirten Okan, "Şimdi de Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, CHP Ankara Milletvekili ve Burdur Koordinatörü Gamze Taşcıer'in TBMM'de danışman olarak görev yapan eşi Ali Mert Taşcıer'i istisnai kadrodan atama talebi yapmıştır. Bu skandal durum, Burdurlumuzdan gizli saklı bir siyaset anlayışının belgesi olarak karşımızda durmaktadır." ifadelerini kullandı.

Okan, şunları kaydetti:

"Ercengiz, Burdur Belediyesinin Özel Kalem Müdürlüğü kadrosu için kentte yaşayan birçok Burdurluyu hiçe saydı. Ercengiz'in ilimizin adını projelerle değil, yapmış olduğu yanlışlarla ulusal basında duyurması bizleri olduğu gibi hemşehrilerimizi de üzmektedir. Yanlışlarına son olarak Burdur'un evlatlarını görmezden gelerek kendi siyasi çıkarları uğruna vekil kocalarını özel kalem müdürü olarak talep etmesini eklenmiştir.

Bizler Burdur ve Burdurlu vatandaşlarımız için mücadele verirken belediye başkanı laf cambazlığı yaparak yetkilerini kendi çıkarları doğrultusuna kullanmakta ve bu son atama talebiyle milletvekilliği hesapları yaptığını bizlere göstermektedir."