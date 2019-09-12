Son Dakika Haberleri: CHP milletvekilinin eşine "özel kalem müdürlüğü" talebi
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CHP milletvekilinin eşine "özel kalem müdürlüğü" talebi

2 saat önce

Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, CHP Ankara Milletvekili ve Parti Meclisi Üyesi Gamze Taşcıer'in eşinin belediyede istisnai kadrodan özel kalem müdürü olarak atanması talebinden vazgeçtiğini bildirdi.

CHP milletvekilinin eşine

Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, CHP Ankara Milletvekili ve Parti Meclisi Üyesi Gamze Taşcıer'in eşinin belediyede istisnai kadrodan özel kalem müdürü olarak atanması talebinden vazgeçtiğini bildirdi.

Belediye Başkanı Ercengiz, yaptığı yazılı açıklamada, kamuoyunu rahatsız ettiği iddia edilen özel kalem atamasıyla ilgili son noktayı koymak istediğini belirtti.

İstisnai kadrodan atamasını yapmayı planladıkları Ali Mert Taşçıer'in milletvekili eşi olmasından öte siyaset üzerine yaptığı akademik çalışmalarda bilgisine güvendikleri bir kişi olduğunu aktaran Ercengiz, şunları kaydetti:

"Zaman zaman siyasi danışmanlık aldığımız Ali Mert Taşçıer ile ilgili yapılan açıklamalarında halkı yanıltıcı, kafa karıştırıcı bilgiler içerdiğini belirtmek isterim. Ali Mert Taşcıer, siyaset üzerine doktorasını yapmış, liyakatli bir arkadaşımızdır. Bugünkü dilekçemle bu talebimden vazgeçiyorum."

AK Parti Burdur Merkez İlçe Başkanı Hüseyin Okan, Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz'in, CHP Ankara Milletvekili ve Parti Meclisi Üyesi Gamze Taşcıer'in eşinin belediyede istisnai kadrodan özel kalem müdürü olarak atanması için talepte bulunduğunu belirterek, duruma tepki göstermişti.

Cumhuriyet Halk Partisi, Gamze Taşcıer, Milletvekili, Burdur, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 03:08 Kaynak: AA
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